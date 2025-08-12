«Боялась, что сердце не выдержит»: 44-летний мужчина из Краснодарского края напал с ножом на жену, чтобы не платить алименты
В станице Новорождественской Краснодарского края женщина чудом выжила после нападения собственного мужа. По версии следствия, он пытался убить супругу, чтобы избежать раздела имущества и алиментов, а затем инсценировать её самоубийство. Как семейные конфликты привели к трагедии, что происходило в момент нападения и чем всё закончилось, расскажет «Радио 1».
12 лет брака и обман при знакомствеАнастасия и Сергей из станицы Новорождественской Тихорецкого района прожили вместе 12 лет. Они познакомились, когда девушке было 17. Через год Анастасия забеременела, и только тогда она выяснила, что её будущий муж старше на 15 лет — этот факт он тщательно скрывал. Более того, при знакомстве представился другим именем.
«Тогда этому я не придала значение. Подумала, может, он сказал при знакомстве, что ему 26, а не 32, чтобы я не испугалась. Но это уже был тревожный звоночек. А еще то, что сначала он назвался Сашей, хотя его зовут Сергеем», — рассказала «"КП"-Кубань» Анастасия.После рождения дочери пара поженилась, а вскоре женщина забеременела во второй раз. Но отношения ухудшились. Настя съехала в недостроенный дом, который ремонтировала вместе с отцом, и собиралась подать на развод. Когда Сергей узнал об этом, он захотел убить жену.
План убийства: мотивы и подготовкаМотивом стало нежелание делить имущество и платить алименты. Чтобы скрыть преступление, он якобы решил инсценировать её самоубийство.
13 июля он приехал к дому Насти, оставил детей в машине, а сам зашёл в дом, где находилась девушка. Он заломил ей руки, надел наручники, заклеил рот и ноги скотчем. Женщина пыталась говорить с ним, но он молчал.
«Я боролась с ним, пока могла. Говорила: "Давай все выясним, что ты хочешь от меня?". Но он не слушал. Обмотал мне ноги скотчем, надел наручники», — говорит Анастасия.
«Ванна смерти»: нападение и имитация суицидаДочь пары, услышав крики матери, попыталась помочь, но отец выгнал ее из дома. Девочка побежала к соседям за помощью. Сергей затащил жену в ванну, сел напротив и начал резать ей руки канцелярским ножом.
«Он говорил: "Ты здесь не разрешала мне мыться, сейчас вместе помоемся". И сам залез в воду, сел напротив меня. Из кармана достал канцелярский нож и стал резать мне руки. На левой два раза прорезал одно и то же место. Начал вторую руку резать. В тот момент мне показалось, что я сейчас умру. И потеряла сознание», — рассказала женщина.Женщина потеряла сознание и, очнувшись, решила притвориться мертвой, чтобы нападавший ушел.
Побег и спасениеКогда Анастасия пришла в себя, мужа уже не было. Он забрал наручники и скотч, чтобы не оставить улик. Она, истекая кровью, смогла выбраться из дома через окно и дойти до соседей. В этот момент к дому подъехал ее отец, которому сообщили о нападении.
«Мне было страшно идти через дверь. Я думала, что Сергей все еще там. И я пошла к соседям, которые жили напротив. У меня открылось второе дыхание. С трудом дошла до калитки, но открыть ее не смогла. И тут я увидела фары машины. Я испугалась, что это Сергей приехал меня добивать. Но это был мой отец. Соседи позвонили ему. А я просто упала на тротуар. Дети в это время были у соседей», — вспоминает Анастасия.Мужчина отвез дочь в больницу, где врачи боролись за ее жизнь.
«Шансы выжить были 50/50. Я боялась, что умру, а ведь у меня дети... Прислушивалась к биению сердца. Я ждала каждый удар. Иногда вспоминала, как Сергей пытался меня убить, но гнала эти мысли от себя, боялась, что сердце не выдержит. Я стала считать секунды, чтобы отвлечься», — вспоминает пострадавшая.