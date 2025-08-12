Из центра содержания в Краснодаре сбежали шесть иностранцев
В Краснодаре из центра временного содержания иностранных граждан сбежали шесть человек, трое из которых уроженцы Украины. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Как стало известно, побег случился вечером 10 августа. Среди сбежавших были трое граждан Украины, одного из которых в 2017 году осудили за убийство. К тому же в списке сбежавших был один уроженец Молдовы и двое граждан Армении.
Как оказалось, пятерых из них удалось задержать. Сейчас ведется поиск еще одного, которым как раз оказался ранее осужденный за убийство украинцев. Восемь лет назад его приговорили к семи годам колонии за убийство местного жителя.
Всех сбежавших ранее разместили в центре временного содержания из-за отсутствия необходимых документов для пребывания в РФ.
