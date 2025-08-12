Гадалка сняла с супругов порчу за полмиллиона и теперь должна им вдвое больше

12 августа 2025, 10:03

На Урале гадалка выманила полмиллиона рублей у супружеской пары за снятие порчи

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Екатеринбурге суд обязал гадалку выплатить 1 миллион рублей супружеской паре, которую она обманула под предлогом снятия порчи. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.