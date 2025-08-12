Гадалка сняла с супругов порчу за полмиллиона и теперь должна им вдвое больше
В Екатеринбурге суд обязал гадалку выплатить 1 миллион рублей супружеской паре, которую она обманула под предлогом снятия порчи. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
В магазин «Колдуй баба, колдуй дед» на улице Малышева пришла женщина с жалобами на здоровье. Гадалка «просканировала» пару и нашла проблемы не только у посетительницы, но и у ее мужа. Сначала она взяла 112 тысяч рублей за сеанс, затем предложила «очистить» дом за 75 тысяч. Однако на этом колдунья не остановилась, заверив клиентов, что ситуация критическая. Чтобы ее исправить, нужно пройти обучение и купить «волшебные палочки» за 100 тысяч. В конце она запросила еще 300 тысяч на аренду «магического» магазина.
Мужчина написал заявление, когда понял, что деньги уходят, но проблемы не исчезают. Суд встал на сторону пострадавших, признав действия гадалки мошенничеством.
