Подросток попал в реанимацию после запойной ссоры с отцом
15-летний девятиклассник был госпитализирован в тяжелом состоянии в детскую Филатовскую больницу после того, как его отец обнаружил его пьяным в комнате.
Инцидент произошел 10 августа в квартире на углу улицы Жукова и Пискаревского проспекта, где мальчик живет с одиноким родителем.
По информации АН «Оперативное прикрытие», ссора между отцом и сыном произошла перед тем, как подросток начал употреблять алкоголь. Отец вызвал скорую помощь, когда обнаружил, что мальчик находится в состоянии сильного опьянения. Подростка срочно доставили в реанимацию с диагнозом отравление этанолом. Семья, согласно имеющимся данным, является неполной, но в целом благополучной. Подросток не состоит на учете в органах опеки или других учреждениях. В настоящее время врачи продолжают наблюдение за состоянием мальчика.
Ранее стало известно, что крупный пожар охватил производственное предприятие на улице Полушкина Роща в Ярославле, где произошло обрушение кровли на площади 4,5 км². Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: