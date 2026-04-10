Брачный аферист или «профессиональный донор»: как мужчина с тремя семьями сбежал от алиментов и назвал своих детей «биоматериалом»
Многодетная мать Надежда Гальченкова стала жертвой брачного афериста, который клялся в вечной любви и уговорил её на ЭКО. Но после рождения троих детей Александр заявил в суде, что он не отец, а всего лишь «донор спермы». Обручальные кольца, предназначавшиеся для свадьбы с Надеждой, он использовал, чтобы сделать предложение другой женщине. Кто же Александр — брачный аферист или «инфантильный ребенок», и к кому он сбежал от второй жены — в материале «Радио 1».
Как любовь стала ловушкой для многодетной материВ эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале Надежда Гальченкова рассказала историю, которая началась как сказка, а превратилась в кошмар. Познакомившись с Александром на работе, она сразу почувствовала к нему симпатию. Роман развивался стремительно: совместные поездки в Турцию и Индию, которые оплачивала Надежда, переезд мужчины в ее квартиру и громкие обещания. Александр называл ее ласковыми прозвищами и уверял, что до встречи с ней никого по-настоящему не любил, а предыдущие отношения были ошибкой.
Главной мечтой мужчины было потомство. Он настаивал, что не мыслит семьи без детей, и особенно хотел двух мальчиков. Однако естественным путем зачатие не происходило. Как позже выяснилось, врачи поставили Александру диагноз, связанный с нарушением сперматогенеза. Надежда оплатила его дорогостоящее лечение, а затем и процедуру ЭКО, сдав его биоматериал в консервацию. В итоге у пары родилась дочь, а через год — долгожданная двойня. Однако, по словам Надежды, счастье длилось недолго.
После рождения детей Александр превратился в домашнего тирана и абьюзера. Женщина рассказала, что побои и рукоприкладство вошли в регулярную практику. В один из вечеров, когда она кормила детей, мужчина залетел в комнату, схватил её, ударил по лицу, разбив губы, и кричал, что «уничтожит». Надежда призналась, что однажды потеряла ребенка: он поднял руку, когда она была на раннем сроке. Однако продолжала прощать его, веря в раскаяние и любовь.
Несмотря на поданное заявление в ЗАГС и купленные кольца, свадьба так и не состоялась. Александр уговорил Надежду отложить регистрацию до окончания декрета. Однако вскоре пара рассталась после очередного избиения в доме его родителей. Когда женщина подала на алименты, экс-возлюбленный огорошил ее заявлением: он не отец, а лишь донор. Тогда она поняла, что эти отношения были фикцией ради проживания в ее квартире.
На суде представитель Александра прямо заявила, что он с самого начала «играл в любовь и семью» с целью наживы и долгосрочных планов не строил. Чтобы доказать отцовство, Надежда потратила на суды около 300 тысяч рублей.
Сам же Александр не явился в студию, но передал послание через друга. В нем он обвинил Надежду в психической нестабильности, жестоком обращении с собакой и детьми — якобы она кидала младенца на диван. Мать троих детей эти обвинения категорически отвергла, заявив, что ее 17-летний пес жив и здоров, а детей она любит и содержит сама. Сестра Надежды отметила, что вся семья пыталась отговорить её от связи с Александром, но женщина была ослеплена любовью. После всей этой истории мать сказала детям, что их папа «на небе».
Кольца-«путешественники», письмо на 5 страниц и вторая женаПока Надежда пыталась взыскать с Александра алименты, а долг достиг полутора миллиона рублей, мужчина не терял времени. Редакция программы нашла его новую жену — Марину Пронину. История повторилась с пугающей точностью, но в ускоренном темпе. Они познакомились в соцсетях, и уже через пять дней Александр прислал Марине письмо на несколько страниц с предложением руки и сердца.
«Люблю тебя. И это не просто слова. Наверное, я раньше не понимал значения этой фразы. <…> И то, что между нами творится, именно творится, и никак иначе, тоже первый раз. А все потому, что такое может быть создано только Богом в его небесной кузнице. <…> Это невозможно передать словами, это можно только чувствовать. Сверхзвуковые ракеты в сердце, метеориты летающие. <…> В общем, то, что в красной коробочке, это для нас. Отправил тебе для того, чтобы ты понимала о серьезности. <…> Люблю тебя безумно. Твой Санечек», — говорится в письме.В студии стало известно, что красная коробочка с обручальными кольцами, которую Александр отправил Марине, ранее была куплена вместе с Надеждой для их свадьбы. Уходя от многодетной матери, мужчина забрал украшения с собой.
Марина Пронина рассказала в студии, что кольцо оказалось ей мало, а свое супруг вскоре якобы потерял. Женщина предположила, что он просто сдал украшение в ломбард. Несмотря на все странности, Марина вышла за Александра замуж официально, чего так и не добилась Надежда.
Однако счастье в этом браке также оказалось недолгим. Женщина вспоминает, как романтичные письма сменились грубыми оскорблениями: мужчина обвинял ее в том, что она «жрет макароны ведрами», и советовал «убрать живот». А когда дело коснулось финансовых обязательств, Александр испарился. Марина подозревает, что сейчас он находится в Суздале, где уже нашел новую жертву. Сама она больше не любит мужа, но развод еще не оформила.
«Инфантильный мальчик» или расчетливый мошенник: что думают экспертыВ студии «Пусть говорят» мнения разделились. Одни считают, что Надежда сама «спродюсировала себе мужа», решив родить от приглянувшегося ей парня еще в 2015 году. Другие же уверены, что Надежда была влюблена, а поведение Александра сочли классической схемой брачного афериста.
Графолог, проанализировав почерк Александра, сделала вывод: перед ними классический инфантильный тип личности. Физиологический возраст мужчины — за 30, а психоэмоциональное развитие застряло на уровне подростка. Ему недоступны глубокая привязанность и тем более ответственность за детей. При этом в нем скрыто много подавленной агрессии, которая в стрессовых ситуациях вырывается наружу.