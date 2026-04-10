Стали известны последние слова погибшего на Камчатке студента из Петербурга
Последним сообщением погибшего на Камчатке студента из Петербурга была информация о ночевке у водопада рядом со снегоходом и о том, что в группе все в порядке. Об этом рассказала сестра Федора Р. По ее словам, 7 апреля туристы в последний раз вышли на связь, а вскоре после этого попали в снежную бурю. Об этом сообщает «КП-Петербург».
В поход отправились девять человек из турклуба имени И.А. Ефремова из Петербурга. Маршрут проходил через Налычевский парк от села Пиначево. Однако погода резко ухудшилась: усилился ветер, а дождь со снегом перешел в сильную пургу.
По предварительным данным, руководитель группы Елизавета Е. предложила возвращаться по короткой тропе, чтобы вывести туристов к месту, где есть связь и запасы еды. Вместе с ней пошел только Егор, а остальные семеро решили продолжить путь в сторону Авачинского перевала. У ребят были шатер, печка и запас продуктов, однако ночью непогода повредила укрытие. Участникам пришлось удерживать его руками, пытаясь спастись от холода. Внутрь быстро занесло снег, люди промокли и получили сильные обморожения.
Очень травмировались 22-летний Федор Р. и 24-летний Сергей В. Спасти их не удалось. Остальных участников похода доставили к врачам. Сестра Федора сообщила, что до сих пор не может поверить в случившееся. Она также пояснила, что родные знали лишь о ежедневных сеансах спутниковой связи и координатах стоянок. Следователи возбудили два уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности двум лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
