Стали известны последние слова погибшего на Камчатке студента из Петербурга

10 апреля 2026, 14:27

Семья погибшего на Камчатке студента из Петербурга сообщила его последние слова

Последним сообщением погибшего на Камчатке студента из Петербурга была информация о ночевке у водопада рядом со снегоходом и о том, что в группе все в порядке. Об этом рассказала сестра Федора Р. По ее словам, 7 апреля туристы в последний раз вышли на связь, а вскоре после этого попали в снежную бурю. Об этом сообщает «КП-Петербург».