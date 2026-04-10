Земля разошлась у дома: под Нижним Новгородом растет карстовая воронка

10 апреля 2026, 14:03

У дома в нижегородском селе образовался шестиметровый карстовый провал

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

В районной администрации Навашинского округа сообщили о карстовом провале у двухквартирного дома в деревне Валтово. Утром 10 апреля воронка достигла глубины около четырех метров, а диаметр составил 5–6 метров. Жителям предложили эвакуацию. Об этом пишет РИА Новости.