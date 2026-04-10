Земля разошлась у дома: под Нижним Новгородом растет карстовая воронка
В районной администрации Навашинского округа сообщили о карстовом провале у двухквартирного дома в деревне Валтово. Утром 10 апреля воронка достигла глубины около четырех метров, а диаметр составил 5–6 метров. Жителям предложили эвакуацию. Об этом пишет РИА Новости.
Грунт рядом со строением продолжает осыпаться. Из-за этого возникла угроза разрушения жилья. Хозяйку одной квартиры уже вывезли в безопасное место. Владельцам второй части дома подготовили помещение для временного размещения.
Сейчас власти ведут мониторинг обстановки. После обследования специалисты примут решение о засыпке провала.
Ранее сообщалось, что в Индии десятилетний мальчик по имени Раджа Бабу получил тяжёлые травмы головы и лица при нападении крупного хищника. Семье уже выделили экстренную помощь в размере десяти тысяч индийских рупий (около 11,4 тысячи рублей).
