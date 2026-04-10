Мужчина упал на рельсы в московском метро и погиб

10 апреля 2026, 13:37

Мужчина упал на рельсы на станции «Улица Академика Янгеля» московского метро

На станции метро «Улица Академика Янгеля» в Москве мужчина упал на рельсы и погиб. Об этом пишет телеграм-канал «МК срочные новости».





В результате инцидента также пострадала женщина. Падавший разбил стекло кабины поезда, и один из осколков ранил её в лицо.



Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале сообщила о задержании семиклассника, открывшего стрельбу по поезду столичной подземки. Сотрудники электродепо обнаружили разбитые окна в двух вагонах.



Все произошло на открытом перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Полицейские задержали школьника неподалёку от места происшествия. На допросе он признался, что несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону состава, находясь в компании сверстников.



