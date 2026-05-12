Чикатилло из Кишинёва: завидовал другу и подкинул ему отрубленную голову в портфеле. Как поймали молдавского убийцу Профира Скрипника?
Скрипник не выглядел человеком, от которого ждут беды. Он работал столяром на фабрике «Букурия», исправно посещал собрания, получал поощрения, считался добросовестным работником. В рабочем халате он ничем не отличался от сотен мужчин, возвращавшихся вечером домой после смены. Но именно этот человек превратил окраины Кишинёва в место, где женщины боялись идти в одиночку даже знакомой дорогой. Что известно о Профире Скрипнике, как его вычислили, какие преступления ему приписывали и почему эту историю вспоминают спустя десятилетия — в материале «Радио 1».
Детство и юность Профира СкрипникаПрофир Скрипник родился предположительно в 1952 году в Молдавской ССР. О его детстве, семье и школьных годах известно крайне мало.
По воспоминаниям людей, знавших его в молодости, Скрипник отличался замкнутым характером, тяжело переживал собственные неудачи и болезненно сравнивал себя с более успешными сверстниками. Особенно остро он реагировал на друга детства Феодосия Вуткарёва, которого знакомые также называли Федосом или Фёдором.
Вуткарёв пользовался вниманием женщин, легко заводил знакомства и производил впечатление уверенного человека.
Семья, работа и двойная жизньВо время обучения в ПТУ, где Скрипник получал профессию столяра, он познакомился с Екатериной. Позже девушка стала его женой. В браке родились двое детей — сын и дочь.
Однако семейная жизнь не нравилась ему. По материалам следствия, Скрипник считал брак несчастливым, тяготился бытом и ощущал собственную нереализованность. При этом внешне он сохранял образ обычного советского рабочего. Он трудился на фабрике «Букурия», где его знали как дисциплинированного сотрудника. Коллеги не подозревали, что за пределами предприятия этот человек вел совершенно иную жизнь.
Возможное первое убийство в ЯкутииПозже следствие пришло к выводу, что первые преступные эпизоды Скрипника могли произойти задолго до событий в Кишинёве.
В материалах фигурировало убийство стюардессы Нины Пугановой в Якутии в середине 1970-х годов. Тогда дело зашло в тупик: следов не хватало, подозреваемых не установили. Спустя годы Скрипник пересказал детали, которые знали только участники расследования.
После случившегося он вернулся в Молдавскую ССР.
Голова в портфеле: как началось громкое делоУтром 3 января 1980 года житель Кишинёва Феодосий Вуткарёв обнаружил у двери неизвестный портфель. Когда мужчина открыл его, внутри лежала отрубленная женская голова с выколотыми глазами. В том же портфеле лежала записка, напечатанная аккуратными буквами. Автор требовал три тысячи рублей и угрожал дочери Вуткарёва. Деньги следовало принести на железнодорожный вокзал.
Для обычного шофёра такая сумма была неподъёмной. Испуганный Вуткарёв немедленно обратился в милицию. Как часто происходило в подобных делах, первым подозреваемым стал сам заявитель. Оперативники проверяли версию инсценировки. За Вуткарёвым установили наблюдение, однако вскоре стало ясно: он изменял жене, пользовался вниманием женщин, но к убийству отношения не имел.
Затем следствие выдвинуло версию мести со стороны отвергнутой любовницы. Но эксперты быстро указали на важную деталь: характер расчленения говорил о том, что действовал физически сильный мужчина.
Почему следствие вышло на вокзалМилиция организовала контрольную передачу денег на вокзале, рассчитывая задержать вымогателя на месте. Никто не пришёл. Тогда следователи задумались, почему именно вокзал фигурировал в письме. Вскоре вскрылась любопытная связь: троюродный брат Вуткарёва Дмитрий Козинцев работал начальником вагона-ресторана. Кроме того, когда-то Феодосий увёл у него невесту.
Оперативники прибыли на вокзал и окликнули Козинцева. Тот бросился бежать, но его быстро задержали. Однако у мужчины оказалось надёжное алиби. Испугался он по другой причине — незаконно продавал продукты из вагона-ресторана.
Ошибка в имени, которая выдала преступникаРасследование зашло в тупик. Ни прямых улик, ни подозреваемых у следствия не было. Тогда старший следователь обратил внимание на, казалось бы, мелочь. В записке Вуткарёва назвали «Федосом». Однако мужчина давно представлялся окружающим как Фёдор, стесняясь полного имени. Это означало одно: старое прозвище знали только родственники и люди из близкого круга.
Следствие начало проверять знакомых детства Вуткарёва. Среди них оказался 29-летний Профир Скрипник. Характеристики на него выглядели стандартно: женат, двое детей, тихий, замкнутый, необщительный. Знакомые говорили, что семейная жизнь у него складывалась тяжело, а сам он мечтал изменить судьбу, но не решался.
Кто была жертва в портфелеЛичность погибшей долго не удавалось установить. Криминалисты восстановили внешность настолько, насколько позволяли обстоятельства, и подготовили материалы для опознания.
Неожиданно в милицию позвонил семилетний мальчик. Он заявил, что узнал голову своей матери. Позже выяснилось: женщина одна воспитывала сына. Перед исчезновением она оставила ребёнка у знакомой, ушла по делам и больше не вернулась. После её пропажи мальчика направили в детский дом. Позже в материалах дела фигурировало имя женщины — Ирина Трасын.
Скрипник сам пришёл в прокуратуру12 февраля 1980 года Профир Скрипник неожиданно сам явился в прокуратуру. Он заявил, что тоже получил письмо с угрозами. Он рассчитывал увести подозрения в сторону, однако эксперты сравнили записки и пришли к выводу: оба текста написал один человек. Почерк, способ набора букв и характер оформления совпали полностью. После этого за Скрипником установили наружное наблюдение.
Во время слежки Скрипник отправился на встречу с девушкой Ольгой Лебедевой, которая ответила на его объявление о знакомстве в газете. Они гуляли в парке «Ла Извор». Мужчина подарил ей цветы, вёл себя спокойно и вежливо, затем ушёл под предлогом срочных дел.
Когда Ольга возвращалась домой одна, неизвестный напал на неё сзади. Девушка не растерялась: ударила нападавшего металлической расчёской и сумела убежать. Преступник скрылся. После прочёсывания территории милиция сделала страшную находку. В том же парке лежало обезглавленное тело женщины — той самой матери-одиночки, чью голову ранее подбросили Вуткарёву.
Экспертиза установила: перед убийством преступник изнасиловал жертву, затем отрубил голову и отрезал половые органы.
Почерк преступника и выбор жертвСкрипник выбирал женщин примерно от 20 до 40 лет. Чаще всего одиноких. Он обращал внимание на тех, кто поздно возвращался домой, шёл к остановке, задерживался у магазина или двигался без сопровождения. Иногда он выбирал тех, кого видел раньше: по соседству, на маршруте или по работе.
Он действовал спокойно и уверенно. Мог предложить помощь, подвезти, донести сумку. Разговаривал ровным голосом, не повышал тон и не выглядел опасным. Потерпевшие, которым удалось выжить, позже повторяли похожие слова: мужчина казался самым обычным. Именно эта внешняя обыденность, по мнению следователей, становилась его главным оружием.
После того как жертва теряла контроль над ситуацией, Скрипник уводил женщин в безлюдные места: к гаражам, в садовые товарищества, овраги, на окраинные пустыри. Нападения сопровождались удушением либо жестокими ударами.
В ряде эпизодов следствие фиксировало расчленение тел. Некоторые останки находили полностью, некоторые — частично. Один из случаев сопровождался демонстративным размещением фрагментов тела так, словно преступник стремился, чтобы это увидел конкретный человек, а именно Феодосий Вуткарёв.
По версии следствия, Скрипник воспринимал его как символ собственной неудачи. Один был уверенным, популярным у женщин и лёгким в общении. Второй — замкнутым, раздражённым и внутренне озлобленным.
Как следствие доказало вину СкрипникаК моменту задержания у оперативников накопился серьёзный массив косвенных доказательств. Скрипник знал прозвище Вуткарёва, находился в нужном районе, инсценировал получение угроз и оказался связан с местом обнаружения тела. Но для суда требовалось прямое подтверждение.
Следователи применили тактический ход. Сначала получили образцы обычного письма Скрипника, затем под предлогом заполнения документов в военкомате попросили его написать текст печатными буквами. Эксперты сравнили записи и пришли к однозначному выводу: анонимные письма и заполненный бланк написал один человек.
Задержание Профира СкрипникаСкрипника задержали уже на следующий день. Он пришёл с очередной знакомой в кинотеатр. В кассе неожиданно сообщили, что билетов нет. Затем появился приветливый «перекупщик», предложивший приобрести проходки за углом.
Там мужчину и встретили сотрудники милиции. Роль перекупщика исполнял переодетый оперативник. Сначала Скрипник всё отрицал. Но под тяжестью доказательств признался. Так Профира Скрипника задержали.
На допросах Скрипник рассказывал о глубоком недовольстве жизнью. Он не любил жену, чувствовал себя несчастным в браке, мучился завистью. Следствие также установило, что когда Скрипник дал объявление о знакомстве, то после связи с одной из женщин он заразился венерическим заболеванием. После этого у него сформировалась ненависть к женщинам.
Во время следствия вскрылись более ранние эпизоды. Скрипник признался, что первое изнасилование и убийство совершил ещё в феврале 1977 года. Тогда он избежал ответственности, хотя оставил биологические следы
Приговор Профиру СкрипникуСуд признал Профира Скрипника виновным и назначил высшую меру наказания. Приговор привели в исполнение 15 августа 1981 года.
Несмотря на относительно небольшое число официально доказанных жертв, в народе его называли «молдавским Чикатило» — за особую жестокость и сексуально-садистский характер преступлений.
Тайны дела Профира СкрипникаПосле вынесения приговора дело не исчезло из архивов. В материалах оставались десятки эпизодов с пометками «не установлено», «не подтверждено», «недостаточно данных». Следователи допускали, что Скрипник мог совершать преступления не только в Молдавской ССР. Похожие по почерку нераскрытые дела существовали в Якутии, Красноярском крае, Куйбышеве и других регионах СССР.
Часть доказательств со временем утратили. Некоторые документы исчезли. По нескольким эпизодам в Кишинёве останки жертв так и не нашли. В материалах сохранилась фраза: «Место скрытия не раскрыто преступником»
В деле также упоминался ещё один мужчина, которого Скрипник называл фразой: «тот, кто забрал моё». Личность этого человека не установили, связь с преступлениями не доказали.