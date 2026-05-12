В Красном Селе поймали рецидивиста после кражи в храме
В Красном Селе полиция задержала мужчину после кражи из ящика для пожертвований в Свято-Троицком храме. По версии следствия, он унес не меньше 50 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Следствие считает, что злоумышленник дождался конца службы, а затем, оставшись в храме один, сломал замок и забрал наличные. Оперативники быстро установили личность подозреваемого. По данным канала, им оказался 49-летний местный житель, ранее 17 раз судимый. Большинство его прошлых приговоров связаны с кражами и грабежами.
Часть похищенных денег, как сообщается, удалось изъять. Возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества. На время разбирательства фигуранту избрали подписку о невыезде.
Читайте также: