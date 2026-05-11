14-летний самокатчик из Кузбасса протаранил тяжелый японский внедорожник

11 мая 2026, 22:57

14-летний самокатчик влетел в джип под Новокузнецком

В Новокузнецком районе Кузбасса едва не произошла трагедия. 14-летний школьник на мощном электросамокате врезался в японский внедорожник на ночной трассе.





Как пишет «Сiбдепо», по данным полиции, подросток внезапно вылетел с обочины прямо под колеса движущегося автомобиля и лишь чудом остался жив. Он отделался ушибами и сильным испугом.



В ГИБДД отдела МВД России «Новокузнецкий» пояснили, что мальчик не убедился в безопасности маневра, выехал на проезжую часть и столкнулся с попутной машиной. Мощность электросамоката приравнивается к мопеду, а у подростка не было прав на управление таким транспортом. Кроме того, он ехал в темной одежде и без защитной экипировки.



