В Индии тигр растерзал пожилую женщину, собиравшую листья в лесу
В индийском штате Махараштра от лап тигра погибла пожилая женщина, которая отправилась в лес за листьями. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Трагедия произошла утром 10 мая. Жертвой оказалась 65-летняя Шобха Харидас Рахате — жительница деревни Вадегаон-Бандья. В тот момент она находилась вместе с невесткой и несколькими другими односельчанами. Внезапно на женщину напал хищник и растерзал ее. Сопровождающие смогли отпугнуть тигра, но помочь пострадавшей не успели.
После происшествия в район направили группу быстрого реагирования. В лесу установили фотоловушки и специальную клетку для поимки зверя. Это уже второе нападение тигра в округе за последние дни. До этого хищник напал на 47-летнюю жительницу деревни Бондгаон-Сурбан, женщина выжила.
