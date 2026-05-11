В Индии тигр растерзал пожилую женщину, собиравшую листья в лесу

Фото: iStock/Andrey Rykov

В индийском штате Махараштра от лап тигра погибла пожилая женщина, которая отправилась в лес за листьями. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.



Трагедия произошла утром 10 мая. Жертвой оказалась 65-летняя Шобха Харидас Рахате — жительница деревни Вадегаон-Бандья. В тот момент она находилась вместе с невесткой и несколькими другими односельчанами. Внезапно на женщину напал хищник и растерзал ее. Сопровождающие смогли отпугнуть тигра, но помочь пострадавшей не успели.

После происшествия в район направили группу быстрого реагирования. В лесу установили фотоловушки и специальную клетку для поимки зверя. Это уже второе нападение тигра в округе за последние дни. До этого хищник напал на 47-летнюю жительницу деревни Бондгаон-Сурбан, женщина выжила.

Лидия Пономарева

