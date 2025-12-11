«Да кому ты нужна!»: мать всю жизнь унижала дочь, а потом переспала с её женихом. Холодящая душу история о буллинге и жестоком убийстве

11 декабря 2025, 15:17

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Март 2021 года. Город Димитровград в Ульяновской области. Надежда Ромашина как обычно возвращалась с работы. По дороге она думала, что дома наконец-то стало спокойно, гражданский муж ужился с её мамой, конфликтов стало меньше. Однако, когда она переступила порог квартиры, жизнь нанесла ей роковой удар, и женщина не смогла совладать с собой. Подробнее о страшной трагедии в пятиэтажке на окраине города читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство без детства Пытка любовью и привязанность к агрессору Первая попытка спастись Работа и пустота в душе Встреча с Вячеславом: как последний шанс Роковой день Суд и приговор Колония Что дальше?

Детство без детства

«Она могла ударить её за что угодно. Как-то раз Надюша случайно разбила чашку… Елена её так отлупила. Девочка потом неделю в школу в водолазке ходила, синяки прятала», – вспоминала живущая по соседству Людмила.

Фото: iStock/SB Arts Media

«Мы все стояли и смотрели, как её мать унижает. А Надька плакала… После этого мы её вообще за человека не считали».

Пытка любовью и привязанность к агрессору

Первая попытка спастись

«Как будто я её обидеть хотел, а не просто руку подержать».

«Да ты с ума сошла! Он бросит тебя через год!», – твердила мать.

Фото: iStock/kitzcorner

«Её мать была настоящей садисткой. Получала удовольствие от того, что дочь страдает», – вспоминал Сергей.

«А я ведь говорила – никому ты не нужна… кроме меня у тебя никого нет и не будет».

Работа и пустота в душе

«Дай бог, если за смену хоть слово скажет», – говорили коллеги.

«Хочу ещё раз попробовать жить нормально… Хочу, чтобы у меня всё получилось», – говорила в тот период Надежда.

Фото: iStock/simpson33

Встреча с Вячеславом: как последний шанс

«Старый алкаш!»

«Идут вдвоём… Я сначала подумала – муж с женой».

Роковой день

«Я сделала тебе одолжение! Хотела показать, какой он на самом деле! Все мужчины одинаковые! Да кому ты нужна!».

Суд и приговор

«Признаю. Но я не хотела…».

Колония

«Говорит, что скучает. Что хотела бы всё вернуть. Что простила бы всё», – делятся её сокамерницы.

«Это классический случай стокгольмского синдрома… жертва продолжает искать любви мучителя», – объяснила психолог Марина Владимировна К.

Фото: iStock/sakhorn38



Что дальше?

«Я понимал, что когда-нибудь что-то подобное может произойти… Её мать была чудовищем», – говорил он.