«Да кому ты нужна!»: мать всю жизнь унижала дочь, а потом переспала с её женихом. Холодящая душу история о буллинге и жестоком убийстве
Март 2021 года. Город Димитровград в Ульяновской области. Надежда Ромашина как обычно возвращалась с работы. По дороге она думала, что дома наконец-то стало спокойно, гражданский муж ужился с её мамой, конфликтов стало меньше. Однако, когда она переступила порог квартиры, жизнь нанесла ей роковой удар, и женщина не смогла совладать с собой. Подробнее о страшной трагедии в пятиэтажке на окраине города читайте в материале «Радио 1».
Детство без детства
Надежда родилась в 1984 году в димитровградской семье, которая внешне выглядела благополучной: отец работал на заводе, а мать была библиотекарем. Но «нормальность» закончилась, когда девочке исполнилось три года. Отец ушёл и больше никогда не появлялся. Ни звонка, ни письма. Словно дочери он и не имел.
Воспитание легло на Елену Петровну, которая предпочитала использовать систему постоянных наказаний и унижений.
«Она могла ударить её за что угодно. Как-то раз Надюша случайно разбила чашку… Елена её так отлупила. Девочка потом неделю в школу в водолазке ходила, синяки прятала», – вспоминала живущая по соседству Людмила.
В школе Надя получала новый круг мучений. Травля стала повседневностью: обзывания, исписанные парты и кнопки на стуле были обычным делом.
Единственный раз она попыталась защититься и бросила в обидчика учебником. У мальчика пошла кровь. Мать вызвали в школу. Там прямо при всех Елена Петровна устроила дочери позорную сцену.
Одноклассник Дмитрий К. вспоминает:
«Мы все стояли и смотрели, как её мать унижает. А Надька плакала… После этого мы её вообще за человека не считали».
С того дня девочка перестала сопротивляться. Она научилась только терпеть.
Пытка любовью и привязанность к агрессору
Психологи говорят, что ребёнок, постоянно живущий в страхе, одновременно боится и пытается заслужить любовь того, кто причиняет боль. Это называется стойкой формой травматической привязанности.
Именно поэтому, став взрослой, Надя не ушла от матери. Она не умела жить без того, кто её ломал.
Первая попытка спастись
В 19 лет Надежда встретила Сергея Донского. Он заметил промокшую под дождём девушку на остановке и решил подойти.
Она вздрогнула, когда он впервые взял её за руку.
Сергей вспоминал:
«Как будто я её обидеть хотел, а не просто руку подержать».
Они начали встречаться. Надя будто ожила: впервые в жизни она услышала, что она красивая и хорошая.
Но Елена Петровна выступила против брака.
«Да ты с ума сошла! Он бросит тебя через год!», – твердила мать.
Скандалы вспыхивали каждый день. Однако свадьба всё же состоялась благодаря проявленному характеру Надежды.
Но травмы детства следовали за ней. В браке она была тревожной, подозрительной, взрывной. Ревновала мужа, проверяла телефон, устраивала сцены из-за минутного опоздания. Сергей терпел и надеялся, что она успокоится.
Но потом Надя забеременела. И в самый уязвимый момент мать продолжила травлю.
«Её мать была настоящей садисткой. Получала удовольствие от того, что дочь страдает», – вспоминал Сергей.
На шестом месяце у Надежды случился выкидыш. После этого она очень замкнулась в себе, а Сергей начал пропадать по ночам. Женщина узнала, что он ходит к бывшей, собрала вещи и вернулась к матери.
Елена Петровна встретила её словами:
«А я ведь говорила – никому ты не нужна… кроме меня у тебя никого нет и не будет».
Работа и пустота в душе
Надя устроилась санитаркой в больницу. Работала много, но ещё больше молчала после случившегося.
«Дай бог, если за смену хоть слово скажет», – говорили коллеги.
Постоянный доступ к медикаментам сделал своё дело. Сначала женщина начала употреблять лёгкие успокоительные, потом более серьёзные препараты. Поведение становилось странным – то заторможенность, то резкая активность.
Однажды она чуть не потеряла сознание на смене. Обследование всё обнаружило. Главный врач дал ей шанс – не уволил и отправил лечиться. И тогда Надежда впервые выбралась из ямы: завязала с препаратами, поступила в медколледж и завела подругу Свету.
«Хочу ещё раз попробовать жить нормально… Хочу, чтобы у меня всё получилось», – говорила в тот период Надежда.
Но дома всё возвращалось на круги своя. Мать не хотела отпускать дочь, ревновала к любой попытке личной жизни.
Когда Надя закричала в ответ: «Когда-нибудь я тебе отомщу!», Елена Петровна только рассмеялась со словами: «Ты же тряпка. Всю жизнь была тряпкой и останешься».
Встреча с Вячеславом: как последний шанс
В 2020 году Надя познакомилась с Вячеславом, спокойным разведённым сантехником. Он не кричал, не давил, и Надя почувствовала рядом с ним безопасность.
Мать же встретила его словами:
«Старый алкаш!»
Но Вячеслав неожиданно ответил ей тем же тоном, поставив женщину на местно. И это сработало: Елена Петровна сменила гнев на благосклонность.
Соседка Валентина Сергеевна вспоминала их совместные походы по магазинам:
«Идут вдвоём… Я сначала подумала – муж с женой».
Мать вдруг стала мягче. Казалось, в доме наступил мир. Надежда радовалась, но тогда ещё не понимала, что спокойствие куплено за её счёт.
Роковой день
23 марта 2021 года Надя вошла домой и увидела ботинки Вячеслава. Потом – приоткрытую дверь комнаты матери. То, что она увидела внутри, разрушило всё. Елена Петровна и Вячеслав были в постели. Вместе. Без попыток объяснений или стыда.
Когда мать заметила дочь, она прокричала, пытаясь оправдаться:
«Я сделала тебе одолжение! Хотела показать, какой он на самом деле! Все мужчины одинаковые! Да кому ты нужна!».
Мир Нади треснул по швам. Годы унижений, потерянный ребёнок, разрушенный брак – всё захлестнуло мгновенно. Последующие события происходили словно в тумане. Надежда тихо отправилась на кухню, взяла нож и зарезала мать.
Спустя несколько минут подъехали скорая помощь и полиция. Однако помочь Елене Петровне не удалось – она скончалась в возрасте 65 лет.
Суд и приговор
Весной 2022 года Надежда сидела на скамье подсудимых – исхудавшая и поседевшая.
На вопрос судьи о случившемся она тихо ответила:
«Признаю. Но я не хотела…».
Адвокат говорил о десятилетиях психологического насилия, а психолог заявлял о состоянии аффекта. Однако прокурор вспомнил брошенную некоторое время назад фразу: «Когда-нибудь я тебе отомщу».
Суд квалифицировал преступление как убийство. Минимальный срок отбывания наказания по этой статье составляет шесть лет. Когда судья оглашал приговор, Надежда беззвучно плакала.
Колония
В декабре 2025 года Надежде 41 год. Она отбывает наказание в колонии №5, где занимается пошивом спецодежды. Женщина не нарушает режим и не вступает в конфликты.
Однако ночью она что-то нашёптывает про мать.
«Говорит, что скучает. Что хотела бы всё вернуть. Что простила бы всё», – делятся её сокамерницы.
Психологи называют это травматической привязанностью.
«Это классический случай стокгольмского синдрома… жертва продолжает искать любви мучителя», – объяснила психолог Марина Владимировна К.
Что дальше?
Сейчас квартира на Черемшанской, где произошло убийство, пустует, а окна в ней заколочены. Недвижимость никто не хочет покупать.
Вячеслав исчез сразу после суда. А бывший муж обвиняемой, Сергей, признался, что ожидал такого исхода.
«Я понимал, что когда-нибудь что-то подобное может произойти… Её мать была чудовищем», – говорил он.
Надежда выйдет на свободу весной 2028 года.