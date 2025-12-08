Гречка и мясорубка: новые жуткие подробности убийства экс-мэра Самары Тархова и его жены. С кем останется сын арестованной внучки чиновника?
Уже почти год не утихает скандал с убийством бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. В расправе над бабушкой с дедушкой призналась их внучка Екатерина Бельская, которая сейчас находится в СИЗО. У неё есть малолетний сын, проживающий с крёстной матерью обвиняемой. Однако в деле появились новые подробности. В Самару прилетела бывшая свекровь Кати – Лариса Пасик – которая намерена увезти внука в Израиль. Как разворачивается дело и какие детали неожиданно всплыли при расследовании – читайте в материале «Радио 1».
Новый приговор и непризнание своей вины
На днях Екатерине вынесли очередной приговор в суде. Её арест продлили до 2 февраля 2026 года. Однако девушка, несмотря на то что ранее призналась в расправе, продолжает считать себя жертвой, говоря о главных организаторах – Светлане Метревели и её племяннике Дмитрии, которые сейчас находятся в международном розыске. Известно, что женщина курировала преступление из-за границы, а его непосредственными исполнителями были её родственник и внучка убитых.
«Хочу, чтобы разобрались до конца в этом деле и не сваливали все на меня. Мне не понравилась реакция адвоката грузинского, которая сказала, что у Дмитрия хорошая характеристика. Я так понимаю, что она защищает человека, который проживает с ней в одной стране. Но я уверена, что все Метревели обязательно сядут. У них вся семья варится в крови. К этому делу они шли очень долго, у них явно есть поддельные паспорта», – сказала Екатерина в зале суда.
С кем останется сын Екатерины: Пасик прилетела в Самару и встретилась с Бельской спустя много лет
На заседании присутствовала Лариса Пасик, которая не видела свою бывшую невестку несколько лет.
«Я очень переживаю. Катю я не видела больше шести лет. За то время, что она была у нас, она стала для меня родной дочерью. Я никогда не думала, что наша встреча будет такой. Я вдруг ее сейчас буду видеть за решеткой», – выразила эмоции Пасик.
В итоге, после короткого разговора, Екатерина действительно заявила, что желает отдать сына Маура израильским родственникам. Она попросила лишь об одном – не запрещать ей общаться с ребёнком хотя бы на расстоянии.
В настоящее время Маур проживает с крёстной матерью Екатерины – Еленой Братчиковой – которая забрала мальчика из детдома и оформила опеку над ним.
Пасик появилась в студии шоу «Малахов», где заявила, что не верит в виновность экс-невестки, считая её жертвой разыскиваемых организаторов.
Гречка и мясорубка
Также в деле появились новые подробности. По результатам проведённых экспертиз, в обнаруженных останках нашли следы гречки. Выяснилось, что убийцы расчленили тела Тарховых и перемололи их останки вместе с крупой через мясорубку. После они раскидали эту смесь в пакетах и коробках на разных помойках поблизости.
Отец Дмитрия Метревели и криминальное прошлое семьи
Кроме того, журналистам шоу «Малахов» удалось выйти на след отца Дмитрия – Бичико Метревели, который навещал свою мать Таисию, находящуюся под домашним арестом за убийство. Мужчина отказался раскрывать свою личность и не стал разговаривать с репортёром. Однако вскоре выяснилось, что и он связан с криминалом – был судим по нескольким статьям УК РФ, в том числе за склонение несовершеннолетних к совершению преступлений.