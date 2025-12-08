08 декабря 2025, 17:09

Виктор и Наталья Тарховы с внучкой Екатериной Бельской (фото: кадр из программы «Малахов»)

Уже почти год не утихает скандал с убийством бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. В расправе над бабушкой с дедушкой призналась их внучка Екатерина Бельская, которая сейчас находится в СИЗО. У неё есть малолетний сын, проживающий с крёстной матерью обвиняемой. Однако в деле появились новые подробности. В Самару прилетела бывшая свекровь Кати – Лариса Пасик – которая намерена увезти внука в Израиль. Как разворачивается дело и какие детали неожиданно всплыли при расследовании – читайте в материале «Радио 1».





Содержание Новый приговор и непризнание своей вины С кем останется сын Екатерины: Пасик прилетела в Самару и встретилась с Бельской спустя много лет Гречка и мясорубка Отец Дмитрия Метревели и криминальное прошлое семьи

Новый приговор и непризнание своей вины

Светлана и Дмитрий Метревели (фото: кадр из программы «Малахов»)



«Хочу, чтобы разобрались до конца в этом деле и не сваливали все на меня. Мне не понравилась реакция адвоката грузинского, которая сказала, что у Дмитрия хорошая характеристика. Я так понимаю, что она защищает человека, который проживает с ней в одной стране. Но я уверена, что все Метревели обязательно сядут. У них вся семья варится в крови. К этому делу они шли очень долго, у них явно есть поддельные паспорта», – сказала Екатерина в зале суда.

С кем останется сын Екатерины: Пасик прилетела в Самару и встретилась с Бельской спустя много лет

«Я очень переживаю. Катю я не видела больше шести лет. За то время, что она была у нас, она стала для меня родной дочерью. Я никогда не думала, что наша встреча будет такой. Я вдруг ее сейчас буду видеть за решеткой», – выразила эмоции Пасик.

Екатерина Бельская (фото: кадр из программы «Малахов»)

Лариса Пасик (фото: кадр из программы «Малахов»)

Гречка и мясорубка

Отец Дмитрия Метревели и криминальное прошлое семьи