Задушила грудную дочь и спрятала в диван: подробности жуткого убийства в Петербурге. Почему наркоманке доверили ребёнка и что сказал психиатр?
Жительница Санкт-Петербурга собственноручно задушила малолетнюю дочь и спрятала её тело в диван, где оно разлагалось несколько недель. Почему она совершила это страшное преступление, кто нашёл тело малышки и что рассказали близкие убийцы – в материале «Радио 1».
Труп ребёнка пролежал в диване несколько недель
20 ноября петербургское управление Следственного комитета сообщило о страшной находке в одной из квартир города, после чего началось расследование.
По версии следствия, преступление произошло ночью 7 ноября. 28-летняя мать убитой девочки, Анна Джабарова, в ходе допроса призналась в совершении преступления.
«Мать девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою дочь 2025 года рождения, спрятала в сумку в диван, после чего скрылась с места происшествия», – отметили в ведомстве.
Две недели после этого мать скрывалась в нескольких километрах от места трагедии. Правоохранители обнаружили её в одном из хостелов Петербурга. Когда Джабарову доставили в отдел полиции, она не стала отпираться и написала явку с повинной.
Когда следователи вместе с отцом ребёнка – Мурадом Талибовым – наведались в квартиру, перед ними открылась ужасающая картина.
Как сообщила в беседе с РЕН ТВ старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Анастасия Глущенко, тело ребёнка с явными признаками насильственной смерти и разложения нашли в диване. После этого Анна призналась в содеянном.
«Я убила свою дочь. Задушила. Где-то неделю назад, я не помню число. Была в наркотическом и алкогольном состоянии», – заявила женщина.
Впрочем, биография Джабаровой изобилует другими преступлениями. Хотя они, конечно же, не сравнятся с тем, что она совершила по отношению к дочери.
Судимость за наркотики и вовлечение в проституцию
Бабушка убитой девочки, Лариса Талибова, не смогла вымолвить ни слова, чтобы прокомментировать случившееся. Смерть внучки стала для неё ударом.
Другие родственники отмечали, что Джабарова была обычной девушкой и не вызвала никаких подозрений, когда жила вместе с ними в дагестанском селе. Более того, она всегда была доброй и отзывчивой.
Однако соседи поведали обратное. Они уже давно замечали её странное поведение и уличали в аморальном образе жизни. Всем было известно, что Анна употребляет наркотики, под воздействием которых нередко становилась зачинщицей скандалов.
Также выяснилось, что ранее женщина была судима за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков. А ещё привлекалась к уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией.
Мнение психиатров
Психиатр-нарколог Мария Касперович убеждена, что участившиеся преступления, связанные с убийством детей, происходят из-за распространения синтетических наркотиков. Приём таких веществ усугубляет психоэмоциональное состояние человека.
«Сейчас синтетические наркотики дают симптомы параноидальной шизофрении, бред и галлюцинации. Иногда люди видят перед собой не ребёнка, а чудовище, и искренне верят в психозе, что так и есть. Бывает иногда просто психиатрический диагноз. Сейчас социальное напряжение очень высокое. И некоторые люди с этим не справляются», – сказала она в беседе с изданием «Абзац».
Вместе с тем, врач-психиатр Артём Гилев связал это и подобные громкие дела с психическими расстройствами. Но добавил, что отличить больного человека от здорового довольно трудно.
«Если ребёнок жалуется знакомым или соседи слышат плач или крик ребёнка, это уже повод обратиться к участковому. Нередко больной шизофренией совершает преступление в состоянии острой фазы. "Голоса", которые он слышит в своей голове, "приказывают" убить кого-то ради спасения мира и других бредовых идей. И жертвами такого больного могут стать его близкие», – подчеркнул специалист.
Предложения общественников
В России предложили ужесточить наказание для женщин за совершение особо тяжких преступлений. Председатель организации «Отцы рядом» Иван Курбаков считает, что зверские расправы матерей над детьми являются последствиями кризиса в системе защиты прав детей.
«Существующий запрет на применение пожизненного лишения свободы к женщинам в подобных ситуациях является ошибочным и требует безотлагательного пересмотра. Закон должен быть одинаково суров ко всем детоубийцам», – убеждён общественник.
Он назвал недопустимой отправку убийц на принудительное лечение вместо тюрьмы.