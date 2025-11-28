28 ноября 2025, 14:59

Жительница Санкт-Петербурга собственноручно задушила малолетнюю дочь и спрятала её тело в диван, где оно разлагалось несколько недель. Почему она совершила это страшное преступление, кто нашёл тело малышки и что рассказали близкие убийцы – в материале «Радио 1».





Труп ребёнка пролежал в диване несколько недель

«Мать девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою дочь 2025 года рождения, спрятала в сумку в диван, после чего скрылась с места происшествия», – отметили в ведомстве.

«Я убила свою дочь. Задушила. Где-то неделю назад, я не помню число. Была в наркотическом и алкогольном состоянии», – заявила женщина.

Судимость за наркотики и вовлечение в проституцию

Мнение психиатров

«Сейчас синтетические наркотики дают симптомы параноидальной шизофрении, бред и галлюцинации. Иногда люди видят перед собой не ребёнка, а чудовище, и искренне верят в психозе, что так и есть. Бывает иногда просто психиатрический диагноз. Сейчас социальное напряжение очень высокое. И некоторые люди с этим не справляются», – сказала она в беседе с изданием «Абзац».

«Если ребёнок жалуется знакомым или соседи слышат плач или крик ребёнка, это уже повод обратиться к участковому. Нередко больной шизофренией совершает преступление в состоянии острой фазы. "Голоса", которые он слышит в своей голове, "приказывают" убить кого-то ради спасения мира и других бредовых идей. И жертвами такого больного могут стать его близкие», – подчеркнул специалист.

Предложения общественников

«Существующий запрет на применение пожизненного лишения свободы к женщинам в подобных ситуациях является ошибочным и требует безотлагательного пересмотра. Закон должен быть одинаково суров ко всем детоубийцам», – убеждён общественник.