Очередная модель жестоко избита в Москве. Кто такая Анжелика Тартанова и что скрывает её мужчина? Подробности жуткого происшествия
Несколько недель назад в Москве бесследно исчезла модель Анжелика Тартанова – уроженка Краснодарского края. 9 декабря девушку неожиданно обнаружили в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Кто избил её до потери сознания, какую сложнейшую операцию провели ей врачи и кого подозревают в насилии – в материале «Радио 1».
Пропажа, которая обернулась госпитализацией
История исчезновения 33-летней модели из Краснодара Анжелики Тартановой получила драматичное продолжение: спустя две недели поисков девушку нашли в одной из московских больниц. Как сообщает Telegram-канал Baza, её доставили в медучреждение в крайне тяжёлом состоянии и поместили в реанимацию.
По данным источников, у Анжелики диагностировали серьёзные травмы — множественные ушибы, гематомы, сотрясение мозга. Ситуация оказалась настолько критической, что врачам пришлось выполнить трепанацию черепа. Девушка не могла говорить, но успела сообщить медикам, что травмы ей нанёс знакомый мужчина.
«Анжелика уже как минимум две недели находится в одной из столичных больниц в отделении нейрохирургии. Первоначально она поступила в реанимацию в тяжелом состоянии. Девушка все еще находится под наблюдением врачей», – сообщили в лечебном заведении.
Как уточняет Telegram-канал Mash, 23 ноября Тартанова сама вызвала скорую помощь и рассказала врачам об избиении в квартире на Университетском проспекте. Девушке нанесли множественные удары по голове, после чего она потеряла сознание.
Следы исчезновения Тартановой: пустая квартира и все личные вещи
О том, что модель пропала, стало известно из публикации Telegram-канала SHOT. Родные забили тревогу, поскольку Анжелика перестала выходить на связь 28 ноября. Для неё это было нетипично: девушка активно вела соцсети и ежедневно общалась с семьёй.
Прибыв в московскую квартиру, родственники обнаружили её телефон, документы, личные вещи и дневник – ничего из этого не было взято с собой, что усилило тревогу.
Уточняется, что Анжелика переехала в Москву несколько лет назад, надеясь построить карьеру модели. Она самостоятельно прошла несколько кастингов. В Краснодаре у неё остался 16-летний сын, живущий с отцом, с которым она только недавно начала налаживать отношения.
Загадочный Дмитрий и конфликт перед исчезновением
Половину этого года Анжелика встречалась с мужчиной по имени Дмитрий. Она рассказывала, что он работает в строительной сфере и владеет собственной компанией, однако не показывала его фотографии и не знакомила его с семьёй.
По версии родных, именно он может быть причастен к случившемуся. Основные доводы: он не пытался связаться с родственниками после исчезновения девушки, не участвовал в её поисках, в последний раз Анжелику видели в компании этого мужчины рядом с домом, незадолго до пропажи пара серьёзно поссорилась и девушка ушла, забрав все свои вещи из его квартиры.
Вдобавок после исчезновения кто-то несколько дней читал новые сообщения на телефоне модели. Смартфон позже нашли в её собственном чемодане.
Тем временем сам Дмитрий, общаясь с Mash, заявил, что видел Анжелику «неделю назад». Это противоречит рассматриваемой версии произошедшего, поскольку модель уже как две недели лежала в больнице.
Опасная профессия: другие громкие исчезновения моделей
История Тартановой отсылает к нескольким резонансным случаям последних лет, когда модели и блогерши оказывались жертвами трагических обстоятельств.
Случай Кристины Рэй
Годом ранее в Сочи пропала 35-летняя модель и блогер Кристина Рэй – обладательница «самых больших губ России». Через месяц её тело нашли в канализационном коллекторе.
По словам следствия, она могла погибнуть, пытаясь достать «закладку», находясь под действием наркотиков. Знакомые подтверждали, что в ту ночь она принимала запрещённые вещества.
Однако следствие также не исключало насильственную версию.
Дело Юлии Прокопьевой-Лошагиной
В Екатеринбурге в 2013 году исчезла успешная модель Юлия Прокопьева-Лошагина. Спустя два дня её тело нашли в лесу с переломом шеи и следами поджога. Муж – фотограф Дмитрий Лошагин – стал главным подозреваемым.
После череды судебных решений его в итоге признали виновным и приговорили к 10 годам. По версии следствия, к трагедии привёл конфликт на вечеринке.
История Марии Ковальчук в Дубае
В марте 2025 года в ОАЭ пропала 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук. Впоследствии её нашли в больнице с тяжёлыми переломами, тремя перенесёнными операциями и следами жестоких пыток. Девушка заявляла, что не помнит произошедшего, но позже рассказала о «белом порошке», который принимали мужчины на закрытой вечеринке, после чего начали издеваться над ней.
Что дальше?
Дело Анжелики Тартановой продолжает развиваться. Следователи изучают её последние контакты, обстоятельства вызова скорой помощи, а также связь между нанесёнными травмами и предполагаемым подозреваемым – Дмитрием.
Родные девушки надеются, что она сможет восстановиться и дать полноценные показания, которые помогут выяснить, что произошло в квартире на Университетском проспекте и кто был рядом в момент трагедии.