Дальнобойщик-фетишист на протяжении пяти лет насиловал школьниц, убивал женщин, а их вещами украшал куклу
На протяжении нескольких лет в Ульяновской и Пензенской областях происходила череда страшных преступлений. Кто-то убивал и насиловал школьниц и молодых женщин. Преступник всегда забирал у своих жертв что-то личное — будь то часы, серёжка или носок. В итоге выяснили, что за этими ужасами стоит водитель-дальнобойщик. Помочь в его поимке удалось ведру из-под солярки, которое стало важным уликой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Пропавшую школьницу нашли мертвой в рекеВ конце марта в Ульяновской области исчезла 14-летняя девочка. Она направлялась к матери в больницу, но домой не вернулась. Спустя месяц поисков, тело школьницы обнаружили в реке под Пензой. Эксперты не смогли четко определить, подверглась ли она насилию. Труп находился в воде более 40 дней, поэтому опознать девочку по лицу оказалось невозможно. Кроме того, на руке девочки не оказалось наручных часов, которые она носила в день исчезновения. Маньяк забрал их как трофей.
Убитая выпускницаВ конце июня в Ульяновске пропала 17-летняя девушка, которая только что закончила школу. Она приехала в город к родственникам, но, когда пришло время возвращаться домой, опоздала на автобус. Попробовав поймать попутку, россиянка так и не вернулась. Через два дня, 29 июня, ее тело нашли рядом с дорогой, ведущей в родное село. На нем были следы насилия и удушения. Из уха девушки пропала золотая сережка. Это ужасное событие потрясло всех вокруг.
Грузовик на автобусной остановкеВ сентябре в Городище Пензенской области произошло ужасное преступление. Маньяк изнасиловал и убил 13-летнюю девочку, которая гуляла одна поздним вечером. Водитель напал на нее без труда и спрятал тело на огороде. По одной версии, у девочки пропала заколка для волос, а по другой — маньяка кто-то спугнул, и он не успел забрать свой «трофей».
Четыре месяца спустя, в ноябре 1968 года, жертвой стала 10-летняя школьница из Ульяновска. Она пыталась добраться на другой берег Волги и села в грузовик, который остановился на автобусной остановке. Позже ее останки нашли в лесополосе. Опознали девочку по носку, который она связала с матерью. Второй носок маньяк забрал с собой. В конце мая 1969 года маньяк изнасиловал и задушил молодую женщину Ольгу Жирнову, а затем забрал себе на память ее золотую цепочку.
Новая серия нападенийВ октябре 1969 года маньяк снова напал на девушку во дворе ее дома. Он поджидал жертву в темноте с ножом и зажал ей рот. Но представительница женского пола оказалась смелой: она оттолкнула преступника и закричала. На шум выбежали соседи, среди которых был тракторист Николай Игнатьев. Он бросился в погоню, но не смог поймать злоумышленника.
Девушка заметила рядом грузовик КАЗ-606 «Колхида». Сыщики начали искать маньяка по этому автомобилю, надеясь быстро его найти. Однако преступник, почувствовав угрозу, пересел на другую фуру и вскоре сел в тюрьму за мелкую кражу, чтобы скрыться. С лета 1969-го по декабрь 1972 года в Ульяновской и Пензенской областях не было новых нападений, а старые дела оставались нераскрытыми. После выхода на свободу маньяк снова вернулся к своим злодеяниям. Он устроился водителем на завод и в октябре 1972 года попытался изнасиловать жительницу Барыша. Но ей удалось вырваться и спастись.
Убийство трактористаВ декабре 1972 года маньяк нарушил свои правила и убил Николая Игнатьева — соседа, который пытался поймать его после нападения на девушку. Преступник подвозил мужчину на работу, а затем неожиданно ударил его ломом, задушил шарфом и забрал деньги. Труп спрятал под мостом. Спустя несколько дней преступник убил молодую девушку, которую он подвозил из аэропорта в Ульяновск. Ее личность так и не удалось установить. Ещё через некоторое время маньяк убил женщину рядом с поселком Мулловка. Своё девятое убийство он совершил 8 февраля 1973 года. На этот раз жертвой стала Валентина Исаева, кассир суконной фабрики в Барыше. Он оглушил её арматурой, а затем 14 раз ударил ножом.
Маньяк знал, что на фабрику привезут зарплату — больше 6000 рублей, что для начала 70-х было довольно крупной суммой. Он решил, что стоит расправиться с кассиром и попытаться вскрыть сейф. Однако открыть его не удалось. Чтобы скрыть следы преступления, преступник поджег диспетчерскую, облив труп Валентины Исаевой и помещение дизельным топливом. В довершение ко всему он забрал с собой сумочку убитой с ее зарплатой.
Поиски преступникаПосле пятого убийства, когда маньяк расправился с Ольгой Жирновой, следователи узнали интересные подробности. Девушка недавно увела мужа у соседки, и та пообещала ей отомстить. У этой женщины был брат — угрюмый мужчина с судимостью, который работал шофером на автобазе. Когда оперативники пришли к нему, они застали его в разгар семейной ссоры. Он ударил свою жену сковородой, а потом и одного из милиционеров, которые вломились в квартиру из-за криков. Мужчина попытался сбежать, но его поймали через несколько дней. Проверка показала, что в момент убийств школьниц в Ульяновской и Пензенской областях он находился далеко от места преступлений.
В феврале 1973 года, когда убили кассира Валентину Исаеву на суконной фабрике, стало ясно, что это дело рук кого-то, кто имел доступ к предприятию. Один из оперативников заметил пустое ведро на месте преступления. Позже выяснили, что маньяк использовал его для переноски солярки. Такие ведра обычно были у шоферов. Сыщики проверили весь автопарк завода и выяснили, что ведро принадлежало водителю Анатолию Уткину, который уже имел проблемы с законом. Когда 9 февраля 1973 года милиционеры пришли к Уткину домой, он схватил ружье и попытался сопротивляться, но не смог. В его доме нашли нож с пятнами крови, а в подсобке — большую куклу, украшенную трофеями, которые маньяк забирал у своих жертв. Его приговорили к смертной казни. После этого он пытался обжаловать вердикт, но в сентябре 1975 года преступника расстреляли.