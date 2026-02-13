В Бурятии врачи спасли двухлетнего ребёнка, проглотившего 20 магнитных шариков
Врачи Детской республиканской клинической больницы Бурятии спасли двухлетнего ребёнка, который проглотил 20 магнитных шариков от неокуба. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Маленький пациент поступил в больницу в тяжёлом состоянии с приступами рвоты. Рентгеновское исследование показало наличие множества инородных тел в желудочно-кишечном тракте. Девять магнитов медики удалили с помощью эндоскопа (ФГДС).
«Однако остальные мигрировали по кишечнику, вызвав перфорацию. Петли тонкой, сигмовидной и слепой кишки слиплись между собой из-за магнитного притяжения», — добавил хирург-эндоскопист ДРКБ Булат Шагдаров.В ходе открытой операции хирурги удалили повреждённый участок тонкой кишки, ушили свищи и извлекли аппендикс, куда попала часть магнитов. Сейчас ребёнка перевели из реанимации в обычное отделение, его состояние врачи оценивают как стабильное.