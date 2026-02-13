«Смертельный комплимент»: Россиянина убили на вписке за внимание к чужой девушке

13 февраля 2026, 15:29

В Екатеринбурге задержали мужчину по подозрению в убийстве 33-летнего гостя

Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В Екатеринбурге во время застолья произошла поножовщина, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».