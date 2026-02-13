«Смертельный комплимент»: Россиянина убили на вписке за внимание к чужой девушке
В Екатеринбурге во время застолья произошла поножовщина, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
ЧП случилось ночью 13 февраля. По версии следствия, между участниками вечеринки возник конфликт. Один из присутствующих заподозрил 33-летнего потерпевшего в том, что тот проявлял знаки внимания к его девушке.
Сначала злоумышленник избил оппонента, а затем нанёс ему смертельное ножевое ранение. Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции задержали подозреваемого — хозяина квартиры. В отношении него возбуждено уголовное дело.
