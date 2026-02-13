Достижения.рф

«Смертельный комплимент»: Россиянина убили на вписке за внимание к чужой девушке

В Екатеринбурге задержали мужчину по подозрению в убийстве 33-летнего гостя
Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В Екатеринбурге во время застолья произошла поножовщина, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».



ЧП случилось ночью 13 февраля. По версии следствия, между участниками вечеринки возник конфликт. Один из присутствующих заподозрил 33-летнего потерпевшего в том, что тот проявлял знаки внимания к его девушке.

Сначала злоумышленник избил оппонента, а затем нанёс ему смертельное ножевое ранение. Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции задержали подозреваемого — хозяина квартиры. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ольга Щелокова

