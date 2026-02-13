Герой мема «Мне что, потанцевать нельзя?» попал под машину
Герой многочисленных мемов Иван Гамаз попал в ДТП — его сбила машина на пешеходном переходе в Пушкине. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
По его данным, 34-летний блогер отделался ушибом ноги, некоторое время с трудом ходил и восстанавливался дома. Подробностями он сам поделился с подписчиками.
Иван Гамаз (псевдоним) стал популярным в 2010-м после танца и перепалки с матерью на видео. Он также попал в обзор шоу «+100500». После всплеска славы он стал снимать обзоры на игры, а позже вел лайфстайл-блог, занимался разработкой видеоигр и освоением нейросетей.
Сейчас у него небольшая аудитория, но интерес к нему подогревают скандалы. Ранее подписчики находили в истории его поисковых запросов провокационный контент. Тогда Гамаз извинялся и объяснял это проблемами со здоровьем.
