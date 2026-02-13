Герой мема «Мне что, потанцевать нельзя?» попал под машину

13 февраля 2026, 15:29

Mash: блогера Ивана Гамаза сбила машина в Пушкине

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Герой многочисленных мемов Иван Гамаз попал в ДТП — его сбила машина на пешеходном переходе в Пушкине. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.