Заманил в лес, изнасиловал и забил до смерти камнем: семилетняя девочка стала жертвой педофила

12 марта 2026, 15:50

Житель Индии изнасиловал семилетнюю девочку и забил ее до смерти камнем

Фото: iStock/undefined undefined

Жителя Индии задержали за изнасилование и убийство семилетней девочки. Об этом сообщает издание Ommcom News.