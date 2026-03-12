Достижения.рф

Заманил в лес, изнасиловал и забил до смерти камнем: семилетняя девочка стала жертвой педофила

Житель Индии изнасиловал семилетнюю девочку и забил ее до смерти камнем
Жителя Индии задержали за изнасилование и убийство семилетней девочки. Об этом сообщает издание Ommcom News.



Мужчина совершил преступление 9 марта в округе Сундаргарх штата Одиша. Сначала он увел ребенка из дома в лес неподалеку от города и надругался над ним, а затем, испугавшись, что жертва расскажет родным о случившемся, забил ее камнем до смерти. Преступник спрятал труп под булыжниками и скрылся.

Семья и соседи, обнаружив пропажу, начали поиски и обратились в полицию. В ходе расследования подозрение пало на одного из местных жителей. На допросе он признался в содеянном, а также назвал место, где спрятал тело.

