В Екатеринбурге нашли труп учителя физкультуры

KP.RU: В Екатеринбурге нашли труп 31-летнего учителя фикультуры Кучумова
В Екатеринбурге обнаружили мёртвым учителя физкультуры гимназии № 5 Дмитрия Кучумова. Об этом пишет KP.RU.



Как сообщают знакомые 33-летнего педагога в соцсетях, он умер 7 марта. По информации СМИ, тело нашли в съёмной квартире.

Отмечается, что признаков криминала нет. Предварительно, причиной смерти мог стать инсульт.

«Спасибо вам, Дмитрий Викторович. Вы были классным человеком с неплохим чувством юмора, но ушли совсем рано», — говорится в публикациях учеников.

