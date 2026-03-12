В Екатеринбурге нашли труп учителя физкультуры

12 марта 2026, 16:14

KP.RU: В Екатеринбурге нашли труп 31-летнего учителя фикультуры Кучумова

Фото: istockphoto/Motortion

В Екатеринбурге обнаружили мёртвым учителя физкультуры гимназии № 5 Дмитрия Кучумова. Об этом пишет KP.RU.





Как сообщают знакомые 33-летнего педагога в соцсетях, он умер 7 марта. По информации СМИ, тело нашли в съёмной квартире.



Отмечается, что признаков криминала нет. Предварительно, причиной смерти мог стать инсульт.





«Спасибо вам, Дмитрий Викторович. Вы были классным человеком с неплохим чувством юмора, но ушли совсем рано», — говорится в публикациях учеников.