Прохожий расцарапал лицо школьнице и сбежал в Омской области
В Омской области прохожий расцарапал лицо 11-летней школьнице и сбежал. Об этом сообщает местный портал ngs55.ru.
По данным издания, инцидент произошёл, когда девочка шла из школы искусств. Незнакомец спросил её, где находится ближайший магазин, а затем беспричинно набросился на ребёнка, исцарапал её ногтями и скрылся с места происшествия, убежав в неизвестном направлении. Жизни и здоровью пострадавшей сейчас ничего не угрожает.
По предварительной версии, нападавшим оказался подросток. В настоящее время следователи проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
