Достижения.рф

Прохожий расцарапал лицо школьнице и сбежал в Омской области

Фото: iStock/SB Arts Media

В Омской области прохожий расцарапал лицо 11-летней школьнице и сбежал. Об этом сообщает местный портал ngs55.ru.



По данным издания, инцидент произошёл, когда девочка шла из школы искусств. Незнакомец спросил её, где находится ближайший магазин, а затем беспричинно набросился на ребёнка, исцарапал её ногтями и скрылся с места происшествия, убежав в неизвестном направлении. Жизни и здоровью пострадавшей сейчас ничего не угрожает.

По предварительной версии, нападавшим оказался подросток. В настоящее время следователи проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0