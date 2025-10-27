Турист сорвался с ограждения Пантеона в Италии на глазах у дочери и не выжил
Японский турист погиб после того, как сорвался с ограждения Пантеона в Риме на глазах у дочери.
Подробности приводит The Sun.Как говорится в материале, 69-летний Моримаса Хибино сидел на краю стены рядом с достопримечательностью Италии. В какой-то момент он потерял равновесие и упал с высоты семи метров. О случившемся полицейские узнали от священника, который проходил мимо и увидел лежащего на земле мужчину. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
Спасатели выломали ворота возле достопримечательности, чтобы подобраться к туристу. После того, как они оказались возле японца, выяснилось, что он не выжил.
Ранее сообщалось, что туристка сорвалась со скалы под Новороссийском. Спасатели провели сложную операцию по эвакуации пострадавшей, спуская ее с 70-метровой высоты с использованием альпинистского снаряжения.
