Турист сорвался с ограждения Пантеона в Италии на глазах у дочери и не выжил

27 октября 2025, 13:31

The Sun: японский турист погиб, сорвавшись с ограждения Пантеона в Риме

Фото: РИА Новости/Джузеппе Маффиа

Японский турист погиб после того, как сорвался с ограждения Пантеона в Риме на глазах у дочери.