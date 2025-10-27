Двух участников массовой драки в Коммунарке арестовали на 15 суток

27 октября 2025, 14:36

Фото: Медиасток.рф

Двух участников массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» в Коммунарке привлекли к административной ответственности. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.





Абдуллоева Шарифбека Кудратуллоевича и Шунаева Юсуфа Суюновича признали виновными по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Им назначили наказание в виде ареста на 15 суток. Решение вынес Щербинский районный суд Москвы.

«Столичный суд продолжает рассматривать протоколы в отношении других участников массовой драки», — говорится в сообщении.