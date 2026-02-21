Дело о заказном убийстве в Каменске-Уральском: как 80-летняя пенсионерка пыталась организовать расправу над дочерью и зятем
В июле 2016 года Каменск-Уральский оказался в центре резонансной криминальной истории. По данным правоохранительных органов, 80-летняя Зоя Владимировна (имена изменены) искала человека, готового совершить двойное убийство. Предполагаемыми жертвами должны были стать ее собственная дочь — 56-летняя Кристина Демидова — и 57-летний зять Игорь Демидов. Первый сигнал о готовящемся преступлении поступил в полицию от информатора. Изначально сотрудники отнеслись к сообщению скептически, предположив, что источник может быть недостоверным. Однако вскоре аналогичные сведения поступили еще от двух граждан. Подробнее о случившемся — в материале «Радио 1».
Конфликт из-за квартиры: история семейного противостоянияПо словам Кристины Демидовой, конфликт с матерью имеет многолетнюю историю и связан с недвижимостью. Еще в середине 1990-х годов, после того, как у дочери появилась своя семья, Зоя Владимировна, по утверждению Кристины, начала добиваться контроля над квартирой.
«Моя мама заехала в нашу двухкомнатную квартиру еще в 1996 году. Она вселилась в нее обманом и живет там до сих пор. А нас не пускает», — рассказывала Кристина.По ее словам, мать активно настраивала ее против супруга. Одним из эпизодов стал случай, когда пенсионерка разорвала свидетельство о браке дочери и настояла на визите к нотариусу. Под давлением родительского авторитета Кристина оформила на мать долю в квартире. Аргумент звучал так: в случае развода муж не сможет претендовать на жилье.
«Там она стала давить на меня, мол – запиши на меня квартиру, а когда будешь разводиться с мужем, ему ничего не останется», — поясняла девушка.После оформления документов, утверждает женщина, в семье произошла трагедия — серьезно заболела их с мужем дочь Алиса. Кристина подозревает, что в этом могла быть виновата ее мать. Пока ребенок находился в больнице, а муж был в командировке, Зоя Владимировна, по словам дочери, окончательно заняла квартиру. С тех пор конфликт стал постоянным.
По словам потерпевшей, на протяжении многих лет родители жили за счет ее семьи. Кристина работала аудитором, Игорь — инженером-конструктором. Супруги трудились на нескольких работах и регулярно оплачивали родителям дорогостоящие поездки на курорты. Однако, как утверждает дочь, матери этого оказалось недостаточно.
«У нее была цель — стать моей наследницей. Мама говорила: "Я тебя родила и все твое будет моим". До поры до времени я не понимала, о чем она. А потом началось», — вспоминала Демидова.
Угрозы, оружие и попытка расправыСо временем конфликт перешел в открытую фазу. По утверждению дочери, мать предпринимала попытки разрушить их брак: обвиняла супругов в насилии, обращалась в полицию с заявлениями о якобы нанесенных побоях.
«Мама пыталась соблазнить моего супруга, споить его. Ходила с заявлением в полицию, жаловалась, что мы якобы ее избиваем. Видимо, надеялась засадить нас за решетку», — рассказывала Кристина.В 2007 году, по словам дочери, Зоя Владимировна приобрела пистолет и угрожала родственникам. Оружие изъяли сотрудники полиции, а в отношении пенсионерки возбудили дело по факту оскорблений и нанесения побоев.
В 2008 году произошло нападение на Игоря Демидова. Родители Кристины избили зятя топорищем, причинив ему травмы головы, и якобы планировали спрятать тело в гараже. Мужчине удалось скрыться.
Судебные споры и постоянное напряжениеВ 2012 году Кристина через суд добилась права на вселение в собственную квартиру. Однако фактически воспользоваться этим правом оказалось сложно. Наличие доли у матери позволяло последней препятствовать попыткам сдать жилье или проживать в нем. Любые действия сопровождались конфликтами.
По словам потерпевшей, постоянное напряжение привело к ощущению угрозы. Однажды на Кристину напал неизвестный мужчина в подъезде, нанес удары и скрылся после вмешательства прохожих.
В такой атмосфере ранним утром к квартире Демидовых прибыли сотрудники полиции. Семья, опасавшаяся нападения, восприняла появление правоохранителей как возможную угрозу собственной жизни. Однако визит оказался связан с оперативной разработкой в отношении Зои Владимировны.
История с внучкой и разрушенные семейные связиОтдельной трагедией стала ситуация с их дочерью Алисой. Девочка была приемной, и, по словам Кристины, именно бабушка раскрыла ей тайну удочерения.
До этого момента семья считалась благополучной: Алиса хорошо училась, участвовала в конкурсах и занимала призовые места. Узнав о своем происхождении, подросток тяжело пережила новость. По словам Кристины, известие стало для подростка тяжелым потрясением. В поведении Алисы произошли резкие изменения: конфликты, побеги из дома, агрессия.
В этот период, как утверждает мать, Зоя Владимировна настаивала, чтобы супруги отказались от удочерения. Кристина считает, что таким образом мать устраняла всех, кто мог бы претендовать на наследство или поддерживать ее семью.
«Дочка стала убегать из дома. Приходила пьяная, бросалась на нас с кулаками. А бабушка тем временем настаивала, чтобы мы написали отказ от удочерения. Честно скажу, мы опустили руки и написали», — поделилась потерпевшая.
Операция полиции: инсценировка убийстваЛетом 2016 года в полицию поступило несколько сообщений о том, что пенсионерка ищет исполнителя для убийства дочери и зятя. Оперативники разработали план задержания. Сотрудник уголовного розыска под видом наемника встретился с заказчицей. Стороны обсудили условия, сумма вознаграждения за двойное убийство составила 100 тысяч рублей.
Для документирования преступных намерений была проведена инсценировка. Сыщики сделали вид, что исполнили заказ, и вынесли из подъезда мешки, в которых якобы находились тела супругов. В это время Демидовы находились под охраной в отделе полиции.
Зоя Владимировна ожидала «исполнителей» во дворе, чтобы убедиться в выполнении задания и передать деньги. В момент передачи средств она была задержана.
По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух лиц из корыстных побуждений или по найму». Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Об этом сообщал заместитель руководителя следственного отдела по Каменску-Уральскому СУ СКР по Свердловской области Дмитрий Шеметов.
Психиатрическая экспертиза и прекращение уголовного делаНа допросах пенсионерка вину не признала. Она утверждала, что сама на протяжении многих лет подвергалась насилию со стороны дочери и зятя, а история с заказным убийством является провокацией. В рамках расследования была назначена психиатрическая экспертиза. По ее итогам специалисты диагностировали у Зои Владимировны тяжелое психическое заболевание.
В связи с этим уголовное преследование было прекращено. Вместо лишения свободы пожилая женщина была направлена на лечение в психоневрологический диспансер.