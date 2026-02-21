Дело о заказном убийстве в Каменске-Уральском: как 80-летняя пенсионерка пыталась организовать расправу над дочерью и зятем

21 февраля 2026, 04:04

Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev

В июле 2016 года Каменск-Уральский оказался в центре резонансной криминальной истории. По данным правоохранительных органов, 80-летняя Зоя Владимировна (имена изменены) искала человека, готового совершить двойное убийство. Предполагаемыми жертвами должны были стать ее собственная дочь — 56-летняя Кристина Демидова — и 57-летний зять Игорь Демидов. Первый сигнал о готовящемся преступлении поступил в полицию от информатора. Изначально сотрудники отнеслись к сообщению скептически, предположив, что источник может быть недостоверным. Однако вскоре аналогичные сведения поступили еще от двух граждан. Подробнее о случившемся — ​в материале «Радио 1».





Содержание Конфликт из-за квартиры: история семейного противостояния Угрозы, оружие и попытка расправы Судебные споры и постоянное напряжение История с внучкой и разрушенные семейные связи Операция полиции: инсценировка убийства Психиатрическая экспертиза и прекращение уголовного дела

«Моя мама заехала в нашу двухкомнатную квартиру еще в 1996 году. Она вселилась в нее обманом и живет там до сих пор. А нас не пускает», — рассказывала Кристина.

«Там она стала давить на меня, мол – запиши на меня квартиру, а когда будешь разводиться с мужем, ему ничего не останется», — поясняла девушка.

«У нее была цель — стать моей наследницей. Мама говорила: "Я тебя родила и все твое будет моим". До поры до времени я не понимала, о чем она. А потом началось», — вспоминала Демидова.

«Мама пыталась соблазнить моего супруга, споить его. Ходила с заявлением в полицию, жаловалась, что мы якобы ее избиваем. Видимо, надеялась засадить нас за решетку», — рассказывала Кристина.

«Дочка стала убегать из дома. Приходила пьяная, бросалась на нас с кулаками. А бабушка тем временем настаивала, чтобы мы написали отказ от удочерения. Честно скажу, мы опустили руки и написали», — поделилась потерпевшая.

