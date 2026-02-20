Мать и младенца сожгли заживо после обвинений в колдовстве

20 февраля 2026, 15:21

В Индии толпа сожгла заживо мать с младенцем, обвинив ее в колдовстве

Фото: iStock/grafoto

В Индии толпа сожгла заживо мать с младенцем, обвинив ее в колдовстве. Об этом сообщает издание The Hindu.