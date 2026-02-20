Мать и младенца сожгли заживо после обвинений в колдовстве
В Индии толпа сожгла заживо мать с младенцем, обвинив ее в колдовстве. Об этом сообщает издание The Hindu.
Трагедия произошла вечером 17 февраля в округе Западный Сингхбхум штата Джаркханд. По словам мужа жертвы, его жену обвинили в колдовстве родственники их односельчанина, который долгое время боролся с тяжелой болезнью и вскоре скончался.
Около 21:00 десять человек ворвались в дом, где спали четыре члена семьи. Они разбудили супругов, облили керосином женщину с ребенком на руках и подожгли.
Супруг индианки пытался успокоить нападавших, но тщетно. Он выжил, но получил ожоги. У погибший остался двухлетний сын. Полиция арестовала четырех подозреваемых, расследование продолжается.
