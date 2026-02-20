Бывший топ-менеджер крупной российской IT-компании внезапно умер за границей
Бывший топ-менеджер крупной российской IT-компании внезапно умер на Кипре
На Кипре внезапно умер бывший топ-менеджер крупной пермской IT-компании Валентин Живилов. О его смерти стало известно 19 февраля. Информацию порталу Properm.ru подтвердил знакомый бизнесмена.
По предварительным данным, причиной трагедии стали проблемы с сердцем. Живилов входил в руководство пермского разработчика программного обеспечения. На протяжении последних десяти лет он был тесно связанным с IT-сферой и выступал соучредителем нескольких стартапов.
Друзья и коллеги вспоминают его как весёлого, жизнерадостного человека. Сейчас близкие занимаются организацией перевозки тела.
Похороны пройдут в Москве.
