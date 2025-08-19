Держал в гараже, насиловал и зверски издевался: почему убийца получил маленький срок, а мать, прятавшая тело, осталась на свободе?

19 августа 2025, 13:04

Жизнь в небольшом городе Бежецке шла своим чередом. Валентина, пережив тяжелое расставание с мужем, успешно строила карьеру и воспитывала двух дочерей — Татьяну и Ольгу. Татьяна была спокойная и привлекательная, а Ольга часто ходила злая на всех. Впоследствии она переехала в США, но перед этим семью ждало трагическое событие. Однажды вечером Танюша так и не пришла ночевать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Жизнь Валентины в Бежецке

Мирный развод

Танюша и Игорь: крепкая дружба

Учеба и помощь друг другу

Пропажа Тани

«Танюшка такая веселая. Не понимаю, чем она могла понравиться этому 16-летнему», — с ужасом говорили соседи.

«Вот уж не знаю, каким он способом. Поиграть или чего… Сидели дома, потом поиграли. И в гараж», – рассказывает подруга семьи.

«Если бы отец был дома, Таню бы вообще не нашли. Он бы просто увёз её и всё. У него же была машина и все необходимые средства. Мать не смогла бы вывезти её никуда. Не знаю, как они вообще тащили этот мешок – куда смогли, туда и дотащили», – считают местные жители.

Несправедливое наказание