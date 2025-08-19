Тело мальчика нашли на крыше челябинской электрички
Подросток забрался на крышу электрички Карталы — Челябинск и погиб от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
Тело подростка нашли между крышами первого и второго вагонов на резиновой «гармошке». Мальчик тайно проник на крышу последнего вагона электропоезда, когда тот стоял на станции Синеглазово. Во время движения он получил смертельный удар электрическим током.
В пресс-службе сообщили, что это уже второй случай гибели несовершеннолетнего в этом году в Челябинской области. С начала года на Южно-Уральской железной дороге было зафиксировано шесть случаев травмирования детей. Три из них произошли в Оренбургской области, один — в Курганской.
