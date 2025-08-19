Сёрфер чудом выжил после нападения акулы в Австралии

19 августа 2025, 11:51

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В австралийском штате Новый Южный Уэльс сёрфер Брэд Росс стал жертвой нападения акулы, но сумел выбраться на берег. Инцидент произошёл во время катания у побережья, сообщает The Guardian.