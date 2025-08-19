Сёрфер чудом выжил после нападения акулы в Австралии
В австралийском штате Новый Южный Уэльс сёрфер Брэд Росс стал жертвой нападения акулы, но сумел выбраться на берег. Инцидент произошёл во время катания у побережья, сообщает The Guardian.
Хищник атаковал мужчину, перекусив его доску пополам. Как отмечают очевидцы, незадолго до происшествия в прибрежных водах заметили четырёхметровую большую белую акулу (Carcharodon carcharias). Власти временно закрыли пляж для купания.
Известный сёрфер, 11-кратный чемпион мира Келли Слейтер заявил, что Россу невероятно повезло. Доски нередко принимают основной удар, спасая жизни спортсменов, добавил Слейтер.
Ранее американский турист получил серьёзные травмы в результате нападения акулы во время отдыха в районе островов Абако (Багамские острова).
Читайте также: