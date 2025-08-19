Достижения.рф

В США машина влетела в дегустировавших еду стриптизера и онлифанщицу — видео

Фото: iStock/shironosov

В США автомобиль влетел в ресторан, где в этот момент дегустировали еду стриптизер и онлифанщица. Машина чудом не убила пострадавших, которые получили лишь легкие травмы.



Блогеры NinaUnrated и Патрик Блэквуд снимали видео, на котором они дегустировали еду в одном из заведений Хьюстона. В какой-то момент в здание влетел автомобиль и снес стол с блюдами. От удара онлифанщица отлетела на несколько метров.

У пострадавших зафиксированы порезы и ссадины. Их госпитализировали в больницу для дальнейшего обследования.


Иван Мусатов

