В США машина влетела в дегустировавших еду стриптизера и онлифанщицу — видео
В США автомобиль влетел в ресторан, где в этот момент дегустировали еду стриптизер и онлифанщица. Машина чудом не убила пострадавших, которые получили лишь легкие травмы.
Блогеры NinaUnrated и Патрик Блэквуд снимали видео, на котором они дегустировали еду в одном из заведений Хьюстона. В какой-то момент в здание влетел автомобиль и снес стол с блюдами. От удара онлифанщица отлетела на несколько метров.
У пострадавших зафиксированы порезы и ссадины. Их госпитализировали в больницу для дальнейшего обследования.
