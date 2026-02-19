19 февраля 2026, 03:23

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

На окраине Омска произошла ужасная драма с участием 11-летней девочки. Все началось с обычной ссоры: по слухам, ребёнок оскорбил 15-летнюю соседку. Эта словесная перепалка обернулась для младшей участницы трагедией, которая шокировала весь город. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Тяжелая судьба План мести и преступление Следственные действия

