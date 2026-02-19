На окраине Омска произошла ужасная драма с участием 11-летней девочки. Все началось с обычной ссоры: по слухам, ребёнок оскорбил 15-летнюю соседку. Эта словесная перепалка обернулась для младшей участницы трагедией, которая шокировала весь город. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Тяжелая судьба
В центре событий оказалась Катя Петрова (все имена изменены редакцией), проживавшая в микрорайоне Порт-Артур. Её жизнь была полна трудностей: отец погиб, отношения с матерью оставались напряжёнными, а попытки передать девочку бабушке не увенчались успехом. В подростковом возрасте Катя вышла из-под контроля. Единственным человеком, на которого она полагалась, стал 18-летний Павел Уржумов. Несмотря на то что они жили в разных районах, их часто связывала общая компания, где они употребляли спиртные напитки. Юноша уже дважды побывал в исправительных учреждениях за кражи и гордился этим.
План мести и преступление
Когда Катя узнала о сказанном оскорблении, она обратилась к Павлу за помощью. Вместе они разработали план «наказания» для 11-летней Лены Ивановой, которая, по их мнению, проявила неуважение. Преступление произошло в одном из переулков Октябрьского округа. Подростки подстерегли девочку и начали действовать по заранее обдуманному сценарию. Катя жестоко избила её, а Павел принудил к сексу. Получив тяжёлые травмы, Лена смогла добраться до дома. Мать девочки сразу поняла, что произошло, и обратилась в правоохранительные органы. Дело получило особую важность и было передано в Следственный комитет для тщательного расследования.
Следственные действия
В результате следствия приняли несколько мер: 15-летнюю Катю Петрову поместили под домашний арест, так как она достигла возраста уголовной ответственности. Павел Уржумов оказался в изоляторе на время разбирательства. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следственный комитет расследует дело по статье «Развратные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста».