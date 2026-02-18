В Свердловской области подросток пришел в школу с пистолетом

18 февраля 2026, 11:45

Фото: iStock/M-Production

В поселке Уфимский Ачитского района Свердловской области подросток 2009 года рождения принес в школу пистолет. Инцидент произошел 16 февраля, оружие обнаружили при осмотре на входе в учебное заведение.