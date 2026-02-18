В Свердловской области подросток пришел в школу с пистолетом
В поселке Уфимский Ачитского района Свердловской области подросток 2009 года рождения принес в школу пистолет. Инцидент произошел 16 февраля, оружие обнаружили при осмотре на входе в учебное заведение.
Как сообщили в МО МВД России «Красноуфимский», предмет оказался схожим с пневматическим пистолетом, стреляющим пластиковыми шариками. Предварительно, школьник приобрел его самостоятельно и пояснил, что не имел умысла угрожать окружающим или совершать противоправные действия.
Подросток состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Пистолет изъят и направлен на криминалистическую экспертизу. Правоохранители устанавливают обстоятельства покупки.
В отношении родителей составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Известно, что семья недавно переехала в поселок из Екатеринбурга.
