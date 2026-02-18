В Таиланде российская туристка оказалась в больнице после укуса кота
Россиянка оказалась в больнице в Таиланде после укуса уличного кота. Туристке назначили курс прививок от бешенства и столбняка.
По информации Telegram-канала Shot, жительница Санкт-Петербурга Мария гуляла с мужем, когда к ней подошёл кот с ошейником и начал ласкаться. Животное запрыгнуло на девушку, а когда она попыталась аккуратно снять его с себя, укусило её.
Местные жители посоветовали немедленно обратиться к врачам, так как кот оказался не вакцинирован. В госпитале Марии назначили профилактический курс уколов. Общая стоимость лечения составила почти 30 тысяч рублей, однако расходы покрыла страховая компания.
По информации источника, за животным сейчас наблюдают местные службы.
