В Таиланде российская туристка оказалась в больнице после укуса кота

Фото: iStock/elifilm

Россиянка оказалась в больнице в Таиланде после укуса уличного кота. Туристке назначили курс прививок от бешенства и столбняка.



По информации Telegram-канала Shot, жительница Санкт-Петербурга Мария гуляла с мужем, когда к ней подошёл кот с ошейником и начал ласкаться. Животное запрыгнуло на девушку, а когда она попыталась аккуратно снять его с себя, укусило её.

Местные жители посоветовали немедленно обратиться к врачам, так как кот оказался не вакцинирован. В госпитале Марии назначили профилактический курс уколов. Общая стоимость лечения составила почти 30 тысяч рублей, однако расходы покрыла страховая компания.

По информации источника, за животным сейчас наблюдают местные службы.

