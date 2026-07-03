03 июля 2026, 03:26

Фото: iStock/feri ferdinan

В Свердловской области завершился судебный процесс, который вскрыл целую цепочку тяжких преступлений против воспитанников детского дома. Сначала речь шла об одном фигуранте. Затем следствие увидело куда более страшную картину. За одним приговором открылась история о системных провалах, молчании взрослых и запоздалой реакции. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».







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Фото: iStock/alexkich

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