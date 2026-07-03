Десять лет ужаса за стенами детдома: учитель усыновлял детей, скрывал преступления, а директор молчала. Почему наказания дождались не все?
В Свердловской области завершился судебный процесс, который вскрыл целую цепочку тяжких преступлений против воспитанников детского дома. Сначала речь шла об одном фигуранте. Затем следствие увидело куда более страшную картину. За одним приговором открылась история о системных провалах, молчании взрослых и запоздалой реакции. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Приговор учителюВ марте 2026 года Талицкий районный суд вынес приговор учителю информатики одной из местных школ. Мужчина получил 15 лет колонии. Следствие установило, что на протяжении десяти лет он совершал преступления против детей, которых брал под опеку и усыновлял из детского дома. Жертвами стали восемь человек. По данным дела, педагог развращал несовершеннолетних, снимал материалы порнографического характера с их участием и затем распространял записи. Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям. Этот приговор стал важной точкой в одном деле. Но на этом история не закончилась.
Следователи увидели целую серию эпизодовВо время разбирательства выяснилось, что случай с учителем оказался не единичным. С тем же детским домом оказались связаны еще три уголовных дела. Их фигуранты не знали друг друга. Общих действий между ними следствие не нашло. Однако все эти истории объединяло одно обстоятельство. Речь снова шла о насилии над детьми. Одну из воспитанниц шантажировал в соцсетях житель Ставропольского края. В другом эпизоде злоумышленник совершил насилие в отношении несовершеннолетней. Еще одной потерпевшей стала подросток, на которую напал врач местной больницы. По каждому из этих дел суды уже вынесли обвинительные приговоры.
Самые тяжелые вопросы возникли к руководству учрежденияПосле первых приговоров внимание общества быстро переключилось на администрацию детского дома. У людей возник естественный вопрос: кто знал о происходящем и почему не остановил это раньше. Следствие дало на него жесткий ответ. Правоохранители пришли к выводу, что директор учреждения знала о происходящем. При этом она не обратилась сразу в полицию и не приняла меры, которые могли защитить детей. Вместо этого руководитель, как следует из материалов дела, предпочла не выносить внутренние проблемы в публичное поле.
Почему обвинение против директора изменилиСначала следствие предъявило директору обвинение по части 1 статьи 285 УК РФ. Речь шла о злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло нарушение прав граждан из личной заинтересованности. По этой статье ей грозило до четырех лет лишения свободы. Закон также допускал штраф или принудительные работы для ранее несудимого человека.
Позже дело переквалифицировали на статью о халатности. Такой поворот нередко меняет и логику обвинения, и пределы наказания. В данном случае силовики отказались от версии о личной заинтересованности и сосредоточились на ненадлежащем исполнении обязанностей. Сам процесс шел долго. Заседания не раз переносили. Разбирательство растянулось почти на год. Все это время дело оставалось в центре внимания журналистов, правозащитников и местных жителей.