Петербуржец сжег кафе и пекарню за отказ угостить его шаурмой
Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Дмитрию Павлинову, который совершил поджог двух торговых павильонов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел 13 августа 2025 года на Прибрежной улице. Мужчина, недовольный отказом владельца, вылил бензин на порог одного из павильонов, поджег бумагу и бросил ее внутрь. В результате полностью сгорели кафе быстрого питания «Шаверма» и пекарня. Ущерб от поджога составил 750 тысяч рублей за каждый павильон, а также 504 тысячи рублей за оборудование и продукты.
Конфликт между Павлиновым и владельцем точек произошел накануне. Мужчина потребовал угостить его бесплатно шаурмой и выпечкой, а после отказа пригрозил, что «не даст им работать». Позже из соседнего торгового центра поступил сигнал о пожаре.
Павлинова задержали, в ходе разбирательства он признал свою вину. Суд рассмотрел дело в особом порядке, учитывая рецидив: ранее мужчину уже судили за тяжкое преступление, и его судимость не была погашена. В итоге суд назначил Павлинову наказание в виде 1 года и 10 месяцев колонии строгого режима. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.
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