Петербуржец сжег кафе и пекарню за отказ угостить его шаурмой

02 июля 2026, 12:23

Фото: iStock/Majopez

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Дмитрию Павлинову, который совершил поджог двух торговых павильонов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.