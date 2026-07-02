Иностранец пытался провести багаж тестостерона в Пулково
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сотрудники таможни задержали 60-летнего гражданина Турции, прибывшего рейсом из Стамбула, после обнаружения в его ручной клади партии тестостерона. Об этом сообщает «Лента.ру».
Мужчина заявил, что тестостерон предназначался для личного использования и был необходим ему для занятий спортом. Однако подтвердить законность ввоза он не смог, поскольку не предоставил рецепт на препарат.
В отношении гражданина Турции возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Краснодаре таможенники пресекли контрабанду 317 минералов из Таиланда. Подробности в нашем материале.
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