Подростков задержали при попытке устроить теракт на Ставрополье

02 июля 2026, 12:47

Ставропольских подростков задержали за попытку теракта

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей, обвиняемых в покушении на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.