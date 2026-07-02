Подростков задержали при попытке устроить теракт на Ставрополье
В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей, обвиняемых в покушении на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, в апреле подростки через Telegram получили предложение о денежном вознаграждении за поджог объектов инфраструктуры. Следуя указаниям куратора, они приобрели горючие материалы, изготовили самодельное зажигательное устройство и попытались поджечь базовую станцию связи.
Кроме того, следователи установили, что один из обвиняемых еще в феврале предпринял попытки поджога почтового отделения и газорегуляторного пункта. Реализовать преступный умысел злоумышленникам не удалось — возгорание не распространилось на объекты и не повлияло на их работу.
Фигурантов задержали сотрудники ФСБ и МВД. По решению суда их заключили под стражу. Оба подростка раскаялись в содеянном. В случае признания виновными им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет.
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