«Девочка от голода жевала одеяло»: в Новошахтинске мать привязывала дочь к батарее и морила голодом. Что стало с ребенком после случившегося?
В апреле 2021 года небольшой город Новошахтинск оказался в центре внимания после трагического инцидента, произошедшего в одной из квартир. История вскрылась случайно — после визита знакомых к 24-летней местной жительнице Наталье (имена изменены). Увиденное за дверью квартиры повергло очевидцев в шок и вызвало широкий общественный резонанс. Подробнее — в материале «Радио 1».
Обнаружение истощенного ребенка: свидетельства очевидцевКогда знакомые вошли в квартиру, они обнаружили восьмилетнюю дочь хозяйки, Настю, в крайне тяжелом состоянии. Девочка выглядела истощенной до предела: по словам очевидцев, она казалась значительно младше своего возраста, а через кожу отчетливо проступали ребра. Ребенок был полуживым.
Позднее выяснилось, что систематическое недоедание не было единственным испытанием для школьницы. Мать применяла к дочери жестокие методы наказания: за малейшие проступки она привязывала ребенка к батарее, завязывая руки.
Один из очевидцев описал ситуацию в социальных сетях. Его комментарий стал одним из первых свидетельств, вызвавших волну возмущения среди пользователей.
«Девочка от голода жевала одеяло. Я думал, что у нас в городе нет озверевших мамаш. Ан нет, все же существуют», — писал он.Благодаря вмешательству знакомых девочку госпитализировали в местную детскую больницу. Когда же к делу подключились правоохранители и представители органов опеки, мать ребенка осознала масштаб последствий и скрылась. Ее местонахождение оставалось неизвестным до начала активных оперативных мероприятий.
Биография матери: романы с 16 летЖурналисты и следственные органы приступили к изучению образа жизни Натальи. К 24 годам женщина успела дважды вступить в брак. По словам знакомых, личная жизнь началась у нее рано — примерно с 16 лет.
Некоторые родственники и соседи критиковали поведение женщины. Отчим высказывал недовольство ее образом жизни, указывая на репутационные риски для семьи. Соседи также характеризовали Наталью как неаккуратного человека и обращали внимание на сомнительный контент в ее социальных сетях.
«Сама-то она непьющая, но какая-то неаккуратная. Да и на одной из ее страниц в соцсетях комментарии очень странного содержания. В общем, мама легкого поведения», — говорили они.Однако часть знакомых не могла поверить в произошедшее. По их словам, ранее женщина не производила впечатление жестокого родителя, и новость о случившемся стала для них полной неожиданностью.
История семьи и судьба ребенкаЖурналистам удалось узнать историю маленькой Насти. Выяснилось, что девочка была рождена вне брака. Её биологический отец полностью исчез из жизни молодой мамы и новорожденной практически сразу после того, как их выписали из роддома.
По словам местных жителей, в тот период у Натальи было несколько партнеров. Из-за этого сама женщина якобы не знала наверняка, кто именно является настоящим отцом её ребенка.
Со временем в жизни Натальи появился мужчина, который стал её официальным супругом и отцом её второй, младшей дочери. Однако и этот союз просуществовал недолго: семейная жизнь не сложилась, и супруги приняли решение расторгнуть брак. После развода младший ребенок остался жить с отцом, а Настя продолжила проживать с матерью.
Новый брак и внешнее благополучиеВ дальнейшем в жизни Натальи появился новый партнер — Игорь. Пара начала жить вместе, а затем оформила брак. Судя по публикациям в социальных сетях, женщина демонстрировала теплое отношение к супругу и регулярно размещала совместные фотографии.
«Люблю своего мужа Игоречка», — такой статус женщина написала на своей личной странице.При этом журналисты отметили отсутствие снимков детей на ее странице. Кроме того, семья не состояла на учете в органах системы профилактики, а органы опеки не фиксировали нарушений. По словам источников, даже тот факт, что младшая дочь проживала отдельно, не вызывал подозрений в неблагополучии.
Почему никто не заметил странностиРезонанс оказался настолько сильным, что в городской администрации экстренно провели совещание с участием чиновников, медиков и представителей правоохранительных органов. Главной темой обсуждения стали причины, по которым тревожный сигнал о ситуации в семье был упущен.
В ходе проверки выяснилось, что девочка не посещала школу. Она должна была начать обучение в сентябре, однако мать только собирала документы. При этом женщина намеревалась определить дочь в специализированный класс, утверждая, что у ребенка имеются психические отклонения.
Эти заявления опровергли сотрудники детского сада, который девочка посещала в раннем возрасте. По их словам, в три года ребенок развивался нормально, проявлял общительность и не демонстрировал признаков отклонений.
Интересным фактом стало то, что в этом же детском учреждении работала бабушка девочки, что теоретически могло обеспечить дополнительный контроль, однако этого не произошло. Мать Натальи утверждала, что не знала о происходящем. За две недели до раскрытия преступления она навещала дочь и внучку и не заметила внешних признаков неблагополучия.
Задержание подозреваемых и признательные показанияПравоохранительные органы продолжили розыск. Уже 5 апреля Наталью и ее супруга Игоря задержали. Следствие возбудило уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Во время допросов фигуранты признали, что действительно привязывали ребенка к батарее, используя веревки и колготки. По их словам, подобная практика применялась с января. Однако женщина утверждала, что кормила дочь едой и развязывала ее при необходимости, в том числе когда девочка просилась в туалет.
Своё поведение мать оправдала тем, что ребёнок её не слушался. Она утверждала, что в последнее время дочь стала портить имущество в квартире и якобы постоянно что-то ломала.
Психологическое состояние ребенка: реакция жертвыПока взрослые давали показания, врачи и психологи занимались самой пострадавшей. Девочку госпитализировали, и в больнице она начала постепенно восстанавливаться. Однако то, что она рассказала медикам и представителям органов опеки, стало шокирующим откровением. Настя продолжала выражать сильную любовь к родительнице.
Она называла ее «лучшей мамой» и на любые вопросы о побоях и издевательствах у неё был один ответ: во всем виноват «дядя Игорь».
Пока шло следствие, семья перенесла ещё один удар: после того как эта шокирующая история попала в средства массовой информации, отца Натальи госпитализировали с сердечным приступом.
Свидетельства бывшего супругаЖурналисты связались с бывшим мужем Натальи — отцом ее младшей дочери. Он рассказал, что изначально не видел проблем в отношениях, несмотря на наличие у женщины ребенка от предыдущего союза.
Однако счастье продлилось недолго: когда ребенку исполнилось два года, супруги развелись. Как объяснил мужчина, все это время женщина нигде не работала, и роль единственного добытчика целиком лежала на нем. При этом его заработка Наталье все вреся не хватало, из-за чего в семье постоянно были конфликты.
Помимо финансовых претензий, Сергей упомянул и о другой пагубной привычке бывшей супруги. По его утверждению, женщина злоупотребляла алкоголем. Однажды она исчезла из дома на несколько дней. Ее исчезновение произошло так внезапно, что близким пришлось заявить в полицию. Именно это происшествие послужило последней каплей.
После развода Сергей настоял на том, чтобы младшая дочь осталась с ним. Он сомневался, что Наталья сможет обеспечить ребенку достойное воспитание и должный уход. Примечательно, что женщина не стала оспаривать это решение. Более того, за два года, что девочка прожила с отцом после развода, Наталья ни разу не навестила ребенка и не помогала финансово.
«Дочь не вспоминает о Наташе. А о том, что произошло с Настей, я узнал из СМИ. Мне очень ее жалко, бедный ребенок», — рассказывал бывший муж Натальи.
Судебное разбирательство и приговорДело передали в суд. В ходе разбирательства эксперты провели психолого-психиатрическую экспертизу Игоря. Специалисты признали его невменяемым на момент совершения преступления и диагностировали тяжелое психическое заболевание.
В отношении Натальи экспертиза установила полную вменяемость. Суд признал ее виновной. 29 сентября 2021 года суд вынес приговор: женщине назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.