Два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Подмосковье
Два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Трагедия случилась на 16 километре трассы Зарайск-Луховицы. Легковой автомобиль после столкновения вылетел в кювет, получив серьёзные повреждения. Согласно информации источника, среди погибших — 38-летний Роман С. и 35-летняя Анастасия И.
На заснеженной дороге работают сотрудники экстренных служб. Из-за аварии движение в этой зоне ограничено.
Ранее сообщалось, что 15-летний подросток погиб при столкновении питбайка с автомобилем в Пятигорске. ДТП произошло на улице Георгиевской.
