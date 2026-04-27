Рухнувшее дерево убило ребенка в Самаре
Рухнувшее дерево убило ребёнка в Самаре — в регионе бушует сильный ураган. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
На Нижегородской улице в Куйбышевском районе города мощный порыв ветра повалил дерево. В это время там находились две девочки, которым было 14 и 13 лет.
14-летняя школьница скончалась на месте, а её подруга получила травмы. В настоящее время пострадавшая находится под медицинским наблюдением.
Ранее в Самарской области было объявлено штормовое предупреждение. В некоторых районах региона ожидаются осадки в виде дождя и грозы, а также град и сильный ветер с порывами до 27 м/с. На текущий момент в Самаре скорость ветра достигает 19 м/с.
