Россиянин без прав на квадроцикле врезался в ВАЗ и покалечил 12-летнюю девочку
В Ефремовском районе Тульской области произошло ДТП с участием квадроцикла, в котором пострадал ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
Инцидент случился 26 апреля на 8-м километре автодороги Орёл — Ефремов — Кочкино примерно в 21:02 мск. Мужчина 1996 года рождения без прав соответствующей категории сел за руль квадроцикла «CFMOTO CFORCE600 EPS» и не справился с управлением.
Мотовездеход врезался в припаркованный автомобиль «ВАЗ 21104» под управлением мужчины 1984 года рождения. В результате аварии пострадали два человека. Сам водитель квадроцикла после оказания медицинской помощи покинул медучреждение. Его пассажирку — девочку 2013 года рождения — госпитализировали. В момент ДТП оба находились в шлемах, но специальная защитная экипировка на них отсутствовала.
Ранее на Алтае пьяный водитель протащил инспектора ДПС на двери более 300 метров.
