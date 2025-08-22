Девушка держала в рабстве женщину с детьми, избивала и заставляла психически больных мужчин за 170 рублей насиловать пленницу
Более десяти лет назад в старинном сельском доме на краю деревни Большой Низ, расположенной в Кировской области, молодая девушка Юлия, которой было всего лишь двадцать два года, удерживала рабов. Ее хрупкая внешность совершенно не соответствовала той власти, которую она имела над своими пленниками. Одного пристального взгляда молодой садистки оказывалось достаточно, чтобы заставить всех немедленно замолчать и уйти исполнять поручения либо вовсе скрыться подальше от ее гнева. Жители деревни до сих пор вспоминают произошедшее с содроганием. Подробнее об том читайте в материале «Радио 1».
Записка с единственным словом: «Помогите»В январе 2014 года из Нижегородской области в Кировскую поступило сообщение о розыске 29-летней Елены, бесследно исчезнувшей годом ранее вместе с двумя детьми. Судьба её сложилась непросто: ранняя беременность, отсутствие поддержки супруга, проблемы с алкоголем. Несмотря на попытки наладить жизнь, ей это не удавалось, пока однажды она не пропала совсем. После проверки сотрудники правоохранительных органов прибыли по месту жительства Юлии. Девушка встретила гостей широко распахнутыми воротами и приветливой улыбкой, сообщив, что приютила родственницу с малышами. Однако состояние гостьи настораживало: она выглядела сильно ослабленной, молча стирала одежду и никак не реагировала на происходящее вокруг. Лишь позже она сумела незаметно передать прибывшим сотрудникам записку с единственным словом: «Помогите».
Предоставляла крышу над головойПри задержании Юлия отчаянно сопротивлялась, кричала, ругала сотрудников полиции и звонила своему отцу, умоляя спасти её. Отец заявлял журналистам, что дочь оказалась жертвой ложных обвинений, утверждая, будто бы Юля добровольно принимала нуждающихся, предоставляя им крышу над головой и возможность начать новую жизнь. Тем не менее собранные доказательства убедительно свидетельствовали против неё.
Резкая девочкаЮлия появилась на свет и провела детство в одной из деревень Кировской области. Её мать скончалась рано, отец находился вдали от дома, зарабатывая деньги, поэтому девочка росла под присмотром своей тёти. В детские годы признаки жестокого поведения у Юлии отсутствовали. Школьники воспринимали Юлю как своенравную и резкую девочку. Окончив школу, девушка отправилась в город, завязала знакомство с молодым человеком и вернулась жить в родное село, унаследовав жилье от покойных бабушки и деда. Вместе с гражданским супругом она занялась развитием личного хозяйства, приняв решение привлечь помощников. Одной из работниц стала Елена с детьми, ставшая фактически рабом.
Подвергалась пыткам детейВесной 2013 года Юля познакомилась с Леной на автобусной остановке. Узнав историю девушки, лишившейся жилья и средств к существованию, она предложила помощь. Быстро согласившись, Елена вскоре поняла, какую ошибку совершила. За миску похлебки и изношенную одежду ей пришлось тяжко трудиться и подвергаться пыткам. Новая хозяйка проявляла себя крайне жестоко: избивала женщину деревянными предметами, оскорбляла, поливала горячей водой. Когда Юле надоедало издеваться над Еленой, она переключалась на её детей.
Согласно данным Следственного комитета, женщина регулярно применяла физическое насилие в отношении тринадцатилетнего сына своей знакомой, используя для избиения подростка зарядное устройство и ремень. Однажды Юлия организовала особо чудовищное преступление, заказав изнасилование Елены. Она привлекла к этому двоих мужчин с психическими расстройствами, которым пообещала вознаграждение в размере 170 рублей каждому. Женщину собственноручно привязала, заклеив ей рот и руки скотчем, после чего оставила её на произвол преступников.
«Она лично связала руки и рот потерпевшей скотчем, после чего передала женщину двум подвыпившим мужчинам, которые надругались над ней. После совершения изнасилования обвиняемая заплатила мужчинам», — сообщили представители следствия.