Девушка держала в рабстве женщину с детьми, избивала и заставляла психически больных мужчин за 170 рублей насиловать пленницу

22 августа 2025, 17:12

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Более десяти лет назад в старинном сельском доме на краю деревни Большой Низ, расположенной в Кировской области, молодая девушка Юлия, которой было всего лишь двадцать два года, удерживала рабов. Ее хрупкая внешность совершенно не соответствовала той власти, которую она имела над своими пленниками. Одного пристального взгляда молодой садистки оказывалось достаточно, чтобы заставить всех немедленно замолчать и уйти исполнять поручения либо вовсе скрыться подальше от ее гнева. Жители деревни до сих пор вспоминают произошедшее с содроганием. Подробнее об том читайте в материале «Радио 1».





Содержание Записка с единственным словом: «Помогите» Предоставляла крышу над головой Резкая девочка Подвергалась пыткам детей Суд и приговор

Записка с единственным словом: «Помогите»

Фото: iStock/Alexandr Penkov



Предоставляла крышу над головой

Резкая девочка

Подвергалась пыткам детей

«Она лично связала руки и рот потерпевшей скотчем, после чего передала женщину двум подвыпившим мужчинам, которые надругались над ней. После совершения изнасилования обвиняемая заплатила мужчинам», — сообщили представители следствия.

Фото: iStock/SB Arts Media



Суд и приговор