В Санкт-Петербурге мигрант изнасиловал россиянку в туалете ТРК
В петербургском кинотеатре мигрант изнасиловал россиянку в туалете
В Санкт-Петербурге полицейские задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 37-летней женщины в туалете кинотеатра. Об этом сообщает Фонтанка.ру.
Как уточняет издание, задержанный — гражданин Узбекистана. По предварительным данным, он работает в кинотеатре подсобным рабочим.
Согласно информации правоохранительных органов, преступление произошло в торгово-развлекательном комплексе «Лондон Молл».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, связанной с насильственными действиями сексуального характера.
