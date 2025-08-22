Достижения.рф

В Санкт-Петербурге мигрант изнасиловал россиянку в туалете ТРК

В петербургском кинотеатре мигрант изнасиловал россиянку в туалете
Фото: Istock / Denis-Art

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 37-летней женщины в туалете кинотеатра. Об этом сообщает Фонтанка.ру.



Как уточняет издание, задержанный — гражданин Узбекистана. По предварительным данным, он работает в кинотеатре подсобным рабочим.

Согласно информации правоохранительных органов, преступление произошло в торгово-развлекательном комплексе «Лондон Молл».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, связанной с насильственными действиями сексуального характера.

Софья Метелева

