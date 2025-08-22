Альпинист Киселев: Наговицына выживет, если дотерпит до прихода спасателей
По словам преподавателя Центральной школы инструкторов альпинизма Дениса Киселева, застрявшая на пике Победы россиянка Наталья Наговицына имеет высокие шансы выжить, если дотерпит до прихода спасателей.
В своей беседе с «Татар-информ» эксперт отметил, что женщине необходимо дождаться прихода спасательной группы, и тогда она будет иметь высокие шансы выжить.
«Там работают профессионалы. Если она будет бороться за жизнь, будет за нее держаться и будет жива на тот момент, когда к ней подойдут, то шансы ее спасти велики: ей помогут восстановиться и спуститься. Самое главное, чтобы она выдержала это все и дождалась спасателей», — сказал Киселев.
Эксперт отметил, что человек способен выживать в самых сложных условиях и готов перенести любые испытания, если у него есть воля к жизни. Все проблемы начинаются с ее утратой, поэтому здесь вся надежда на ее моральные волевые качества.