Альпинист Киселев: Наговицына выживет, если дотерпит до прихода спасателей

22 августа 2025, 15:47

Фото: iStock/yanik88

По словам преподавателя Центральной школы инструкторов альпинизма Дениса Киселева, застрявшая на пике Победы россиянка Наталья Наговицына имеет высокие шансы выжить, если дотерпит до прихода спасателей.





В своей беседе с «Татар-информ» эксперт отметил, что женщине необходимо дождаться прихода спасательной группы, и тогда она будет иметь высокие шансы выжить.





«Там работают профессионалы. Если она будет бороться за жизнь, будет за нее держаться и будет жива на тот момент, когда к ней подойдут, то шансы ее спасти велики: ей помогут восстановиться и спуститься. Самое главное, чтобы она выдержала это все и дождалась спасателей», — сказал Киселев.