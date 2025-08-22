Достижения.рф

Водителя кроссовера, который разбил голову Блиновскому, оштрафовали на 500 рублей

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

Водителя кроссовера, который разбил голову Алексею Блиновскому, оштрафовали на 500 рублей — за то, что не занял крайнюю правую полосу при повороте во двор. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Мужа заключенной блогерши признали невиновным в ДТП.

46-летний Сергей Субботин ранее заявил SHOT, что виновником аварии стал Алексей Блиновский. По словам мужчины, Блиновский на мотоцикле Ducati внезапно появился на дороге, несмотря на включённый поворотник, и сбил зеркало его автомобиля. После этого Блиновский начал кричать и вести себя агрессивно. Впоследствии обиженный Блиновский отказался пожать руку водителю.

До этого стало известно, что мужа арестованной Елены Блиновской жестоко избили в центре Москвы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, что в середине мая Блиновский вернулся из зоны СВО, куда отправился добровольцем после ареста жены Елены.

Екатерина Коршунова

