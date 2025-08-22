Водителя кроссовера, который разбил голову Блиновскому, оштрафовали на 500 рублей

22 августа 2025, 16:50

Водителя кроссовера, который разбил голову Блиновскому, оштрафовали на 500 руб.

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

Водителя кроссовера, который разбил голову Алексею Блиновскому, оштрафовали на 500 рублей — за то, что не занял крайнюю правую полосу при повороте во двор. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.