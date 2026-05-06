Днём он был примерным семьянином и сотрудником МЧС, а ночью выходил на охоту на женщин: кто такой Алексей Фалькин из Екатеринбурга?
В Екатеринбурге следователи обвинили Алексея Фалькина в серии убийств. Его задержали в апреле 2017 года после расправы над девушкой, а затем выяснили: бывший сотрудник МЧС причастен примерно к десяти преступлениям. Как сыщики вышли на его след, рассказываем в материале «Радио 1».
Муж начал поиски15 апреля 2017 года жительница Верхней Пышмы Ирина Вахрушева вышла из дома и направилась к подруге. Перед дорогой она позвонила ей и сказала, что скоро придет. Внезапно разговор оборвался. Подруга не дождалась Ирину ни через несколько минут, ни позже. Путь занимал совсем немного времени: нужно было лишь перейти в соседний дом. К вечеру женщина так и не вернулась, и муж начал поиски. На следующий день к ним подключились почти все жители района. Люди проверяли дворы, подъезды и парки. Они осматривали чердаки и заглядывали в люки. Вскоре у входа в один из подвалов заметили следы крови.
Через некоторое время полицейские привезли туда подозреваемого. Он прятал лицо под капюшоном и что-то показывал сыщикам. Силовики сразу усилили оцепление. Близкие до последнего надеялись на лучшее. Но постепенно они поняли: Ирину, скорее всего, уже не спасти. Опасения подтвердились, когда задержанный указал место, где спрятал тело. Следствие считает, что в тот день 34-летний Алексей искал жертву. Бывший сотрудник МЧС заметил девушку у подъезда, когда она говорила по телефону. Он напал сзади, зажал ей рот и попытался затащить в подвал. Дверь оказалась закрыта. Тогда преступник изнасиловал Ирину в подъезде, ударил ножом, а затем погрузил тело в багажник. После этого он вывез его в лес, надругался и закопал. У Ирины остался пятилетний сын.
После преступления Фалькин вернулся домой и лег спать. Уже утром к нему пришли оперативники. Сыщики обошли квартиры в районе и получили описание автомобиля, на котором мог уехать подозреваемый. Речь шла о Renault Logan. Затем они проверили владельцев таких машин и вышли на преступника. В багажнике его автомобиля нашли следы крови.
Признал винуМужчина сразу признал вину. Он заявил, что решил расправиться с Ириной Вахрушевой внезапно. На заседании по мере пресечения обвиняемый сказал, что страдает психическим расстройством и время от времени думает об убийствах. При этом к врачам он не обращался, потому что не хотел «портить себе жизнь». Там же он добавил, что совершил и другие преступления. Следователи из третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области почти год восстанавливали всю картину. По версии правоохранителей, первую жертву Фалькин убил в 2004 году. Еще одно преступление произошло через год. Нападения он совершал в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Нижнесергинском районе.
Для окружающих россиянин выглядел обычным человеком. Он состоял в браке, растил двоих детей и работал спасателем в МЧС. Впервые оперативники обратили на него внимание в конце 2012 года. Тогда его заподозрили в изнасиловании молодой учительницы. На допросе мужчина рассказал, что подобрал на дороге голосовавшую девушку. Денег у нее не оказалось, и он предложил «расплатиться натурой». После отказа он ударил пассажирку головой о стекло, перетащил на заднее сиденье и изнасиловал. Силовики задержали его только через полгода. Ему грозил длительный срок. Однако обвиняемый пошел на сделку со следствием, полностью признал вину и выразил раскаяние. Суд назначил ему три с половиной года колонии. О других эпизодах он тогда ничего не сказал.