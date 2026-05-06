Днём он был примерным семьянином и сотрудником МЧС, а ночью выходил на охоту на женщин: кто такой Алексей Фалькин из Екатеринбурга?

В Екатеринбурге следователи обвинили Алексея Фалькина в серии убийств. Его задержали в апреле 2017 года после расправы над девушкой, а затем выяснили: бывший сотрудник МЧС причастен примерно к десяти преступлениям. Как сыщики вышли на его след, рассказываем в материале «Радио 1».



Муж начал поиски

15 апреля 2017 года жительница Верхней Пышмы Ирина Вахрушева вышла из дома и направилась к подруге. Перед дорогой она позвонила ей и сказала, что скоро придет. Внезапно разговор оборвался. Подруга не дождалась Ирину ни через несколько минут, ни позже. Путь занимал совсем немного времени: нужно было лишь перейти в соседний дом. К вечеру женщина так и не вернулась, и муж начал поиски. На следующий день к ним подключились почти все жители района. Люди проверяли дворы, подъезды и парки. Они осматривали чердаки и заглядывали в люки. Вскоре у входа в один из подвалов заметили следы крови.

Через некоторое время полицейские привезли туда подозреваемого. Он прятал лицо под капюшоном и что-то показывал сыщикам. Силовики сразу усилили оцепление. Близкие до последнего надеялись на лучшее. Но постепенно они поняли: Ирину, скорее всего, уже не спасти. Опасения подтвердились, когда задержанный указал место, где спрятал тело. Следствие считает, что в тот день 34-летний Алексей искал жертву. Бывший сотрудник МЧС заметил девушку у подъезда, когда она говорила по телефону. Он напал сзади, зажал ей рот и попытался затащить в подвал. Дверь оказалась закрыта. Тогда преступник изнасиловал Ирину в подъезде, ударил ножом, а затем погрузил тело в багажник. После этого он вывез его в лес, надругался и закопал. У Ирины остался пятилетний сын.

После преступления Фалькин вернулся домой и лег спать. Уже утром к нему пришли оперативники. Сыщики обошли квартиры в районе и получили описание автомобиля, на котором мог уехать подозреваемый. Речь шла о Renault Logan. Затем они проверили владельцев таких машин и вышли на преступника. В багажнике его автомобиля нашли следы крови.

Признал вину

Мужчина сразу признал вину. Он заявил, что решил расправиться с Ириной Вахрушевой внезапно. На заседании по мере пресечения обвиняемый сказал, что страдает психическим расстройством и время от времени думает об убийствах. При этом к врачам он не обращался, потому что не хотел «портить себе жизнь». Там же он добавил, что совершил и другие преступления. Следователи из третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области почти год восстанавливали всю картину. По версии правоохранителей, первую жертву Фалькин убил в 2004 году. Еще одно преступление произошло через год. Нападения он совершал в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Нижнесергинском районе.

Для окружающих россиянин выглядел обычным человеком. Он состоял в браке, растил двоих детей и работал спасателем в МЧС. Впервые оперативники обратили на него внимание в конце 2012 года. Тогда его заподозрили в изнасиловании молодой учительницы. На допросе мужчина рассказал, что подобрал на дороге голосовавшую девушку. Денег у нее не оказалось, и он предложил «расплатиться натурой». После отказа он ударил пассажирку головой о стекло, перетащил на заднее сиденье и изнасиловал. Силовики задержали его только через полгода. Ему грозил длительный срок. Однако обвиняемый пошел на сделку со следствием, полностью признал вину и выразил раскаяние. Суд назначил ему три с половиной года колонии. О других эпизодах он тогда ничего не сказал.

Снова начал нападать на женщин

Как сообщили в региональном управлении СКР, одну из пострадавших спасли случайные прохожие. Фалькин несколько раз ударил девушку отверткой. В этот момент люди услышали крики о помощи и спугнули нападавшего. Этот эпизод тоже произошел в 2012 году. После ареста он потерял работу, семью и круг общения. Впрочем, долго переживать не стал. После освобождения завел новые отношения, устроился токарем на завод и снова начал нападать на женщин. По данным следствия, от его действий пострадали около десяти девушек, среди них были две несовершеннолетние. Трое жертв погибли. Фалькину вменили убийство, покушение на убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, разбой, угрозу убийством, умышленное уничтожение чужого имущества и надругательство над телом умершей.
Дарья Осипова

