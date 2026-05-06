На востоке Москвы прорыв кипятка на проезжей части вызвал ожоги ног у девушки
На востоке Москвы произошёл прорыв кипятка на проезжей части. В результате инцидента девушка получила ожоги ног. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Чрезвычайное происшествие случилось на улице Молдагуловой. Поток горячей воды вырвался на дорогу и задел прохожую.
Очевидцы незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие медики оценили состояние пострадавшей и приняли решение о госпитализации. Спасатели оперативно доставили девушку в больницу.
Сотрудники экстренных служб перекрыли движение транспорта на аварийном участке. Коммунальщики приступили к устранению последствий прорыва и ремонту теплотрассы. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, включая возможные причины аварии.
Ранее сообщалось об инциденте под Воронежем, где мальчик подорвался на петарде, которую нашёл на детской площадке.
Читайте также: