Житель Ачинска убил незнакомца, расчленил тело и выбросил части в реку
В красноярском Ачинске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который расчленил незнакомца и выбросил части тела в реку. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Инцидент произошёл осенью 2025 года. Житель Ачинска встретил на улице незнакомца и пригласил к себе домой. Там оба выпили спиртное и поссорились. Во время конфликта 45-летний подозреваемый ударил собеседника, и тот через несколько часов скончался.
В региональном следственном комитете сообщили, что для сокрытия следов преступления фигурант расчленил тело погибшего, упаковал останки в сумку, вывез на берег реки Чулым и бросил в воду. Обвиняемый признал вину. Суд отправил его под стражу.
